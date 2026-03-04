Reservas de petróleo aumentaron más de lo previsto la semana pasada en EE. UU

Las reservas comerciales de petróleo crudo aumentaron algo más de lo previsto la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas el miércoles por la agencia de información energética estadounidense EIA.

Durante el período de siete días que finalizó el 27 de febrero, estas reservas aumentaron en 3,5 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un incremento de 3 millones, según una encuesta de la agencia Bloomberg.

Sin contar las reservas estratégicas, los inventarios se situaron en 439,3 millones de barriles, su nivel más alto desde mayo.

Las reservas estratégicas se mantuvieron en el nivel del período anterior, en 415,4 millones de barriles.

Las perturbaciones generadas por el conflicto desatado el 28 de febrero en Oriente Medio, una región que concentra importantes productores de petróleo, son susceptibles de modificar las importaciones y exportaciones estadounidenses.

La semana pasada, la EIA registró una caída simultánea de las importaciones (-5%) y de las exportaciones (-7%). La producción estadounidense se mantuvo estable en 13,70 millones de barriles diarios y las refinerías operaron al 89,2% de su capacidad.

La cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda, disminuyó más de un 7%.