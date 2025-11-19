Reservas de petróleo de EE. UU. caen más de lo previsto por mayor exportación
Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos disminuyeron más de lo previsto la semana pasada, según las cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética (EIA), en gran...
- 1 minuto de lectura'
Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos disminuyeron más de lo previsto la semana pasada, según las cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética (EIA), en gran parte por el aumento de las exportaciones.
Durante el periodo de siete días que finalizó el 14 de noviembre, estas reservas disminuyeron en 3,4 millones de barriles, el doble de los 1,7 millones previstos por los analistas, según la mediana de una encuesta realizada por la agencia Bloomberg.
Sin contar las estratégicas, las reservas se situaron en 424,2 millones de barriles.
Se trata del primer descenso tras tres semanas consecutivas de aumentos de las reservas. Esta disminución se explica en buena parte por el aumento de un 48% de las exportaciones respecto a la semana anterior.
Las importaciones aumentaron un 14%.
La producción estadounidense disminuyó y las refinerías trabajaron a un 90% de su capacidad, ligeramente superior al 89,4% de la semana previa.
tmc/ni/dga/ad
- 1
Cómo avanza la tabla Concacaf para el repechaje y las selecciones que aún podrían llegar al Mundial 2026
- 2
El suburbio de Chicago que declaró el estado de emergencia tras la resistencia contra el ICE
- 3
Guía actualizada sobre el trámite de “Adjustment of Status” para inmigrantes que ya están en Estados Unidos
- 4
Cómo ver hoy en vivo las imágenes del cometa 3I/ATLAS de la NASA