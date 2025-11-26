Reservas de petróleo de EE. UU. suben inesperadamente por menos exportaciones

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, en contra de las previsiones del mercado, debido principalmente a la caída de las exportaciones, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información de Energía.

Durante el período de siete días que terminó el 21 de noviembre, las existencias de crudo aumentaron en 2,8 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una disminución de 2,4 millones, según una encuesta realizada por la agencia Bloomberg.

Las reservas se situaron en 426,9 millones de barriles. Las existencias estratégicas volvieron a aumentar hasta los 411,4 millones de barriles, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

Este aumento de las reservas de crudo se atribuye principalmente a una caída del 13,47% de las exportaciones de petróleo respecto a la semana anterior.

Las importaciones registraron un repunte del 8,16% en comparación con la semana pasada, alcanzando su nivel más alto en dos meses.

La producción de crudo se mantuvo respecto a la semana anterior (13,81 millones de barriles al día) y las refinerías trabajaron a un 92,3% de su capacidad (90% la semana anterior).

