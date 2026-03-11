Reservas de petróleo de US$ aumentan en 3,8 millones de barriles

Las existencias comerciales de crudo aumentaron ligeramente más de lo previsto la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética (EIA).

Durante el período de siete días que finalizó el 6 de marzo, los inventarios comerciales aumentaron en 3,8 millones de barriles, cuando los analistas habían pronosticado un aumento de 2,5 millones, según la mediana de un consenso compilado por Bloomberg.

Los inventarios totales, excluyendo la Reserva Estratégica de Petróleo, se situaron en 443,1 millones de barriles, el nivel más alto desde mayo.

Este es el primer informe que comprende un período relacionado con la guerra en Oriente Medio, iniciada hace 12 días en esta región crucial para el comercio petrolero.

Sin embargo, por el momento las cifras de la EIA no muestran ninguna interrupción importante atribuible al conflicto.

El número de barriles en la Reserva Estratégica de Petróleo se mantuvo sin cambios respecto al período anterior, en 415,4 millones.

Las importaciones aumentaron muy ligeramente (+1,55%), al tiempo que las exportaciones disminuyeron (-14,09%), aunque se mantuvieron en niveles habituales.

La producción estadounidense cayó ligeramente, hasta los 13,69 millones de barriles diarios, mientras que las refinerías aumentaron su tasa de utilización hasta el 90,8%, en comparación con el 89,2% del período anterior.

La cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, un indicador implícito de la demanda, aumentó (+6,7%) y superó el umbral simbólico de los 20 millones de barriles diarios.

La categoría de gasolina registró un crecimiento especialmente fuerte (+11,4%).

La publicación de este informe no tuvo un impacto significativo en los precios del petróleo, ya que los operadores se centraron en los acontecimientos geopolíticos.