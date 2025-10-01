Reservas de petróleo en EEUU subieron la semana pasada

Las reservas estadounidenses de petróleo aumentaron la semana pasada, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA), que dan cuenta de una menor actividad en las refinerías en el país.

Durante la semana que finalizó el 26 de septiembre, estas reservas comerciales aumentaron en 1,8 millones de barriles. Los analistas esperaban una disminución de cerca de 50.000 barriles, según la media de un consenso establecido por la agencia Bloomberg.

En total, y sin contar las reservas estratégicas, las existencias se situaron en 416,5 millones de barriles.

La reserva estratégica, por su parte, volvió a aumentar en 700.000 barriles para alcanzar su nivel más alto desde octubre de 2022.

El aumento de las reservas de crudo se debe en parte a una menor actividad de las refinerías estadounidenses, que utilizaron el 91,4% de su capacidad la semana pasada, frente al 93% del periodo anterior.

Estas plantas entran en su periodo de mantenimiento otoñal, lo que reduce sus necesidades de crudo.

En paralelo, la producción estadounidense aumentó ligeramente, hasta los 13,51 millones de barriles diarios.

Según la EIA, Estados Unidos también experimentó la semana pasada un descenso conjunto de las importaciones (-10,2%) y las exportaciones (-16,3%).

