"Responderá" a la "injusta" condena al expresidente Bolsonaro, dice Rubio
El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Brasil contr
- 1 minuto de lectura'
El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro el jueves y afirmó que Washington "responderá en consecuencia" a su condena por intento de golpe de Estado.
"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".
"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados.
"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.
rsr-ll/jz/mr/mel
Otras noticias de Jair Bolsonaro
- 1
Buenas noticias para California: uno por uno, todos los trámites del DMV que se pueden hacer en línea
- 2
En Florida: es argentino y se hizo pasar por cubano para obtener la nacionalidad americana por la Ley de Ajuste
- 3
El asesinato de Charlie Kirk aumenta el temor a un estallido de violencia política en EE.UU.
- 4
TSA en Texas: la ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos