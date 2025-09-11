LA NACION

"Responderá" a la "injusta" condena al expresidente Bolsonaro, dice Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Brasil contr

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
"Responderá" a la "injusta" condena al expresidente Bolsonaro, dice Rubio
"Responderá" a la "injusta" condena al expresidente Bolsonaro, dice RubioSilvia Izquierdo - AP

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó duramente el fallo de la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro el jueves y afirmó que Washington "responderá en consecuencia" a su condena por intento de golpe de Estado.

"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados.

"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.

rsr-ll/jz/mr/mel

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Uno por uno, todos los trámites del DMV que se pueden hacer en línea
    1

    Buenas noticias para California: uno por uno, todos los trámites del DMV que se pueden hacer en línea

  2. En Florida: el argentino que se hizo pasar por cubano para obtener la nacionalidad americana por la Ley de Ajuste
    2

    En Florida: es argentino y se hizo pasar por cubano para obtener la nacionalidad americana por la Ley de Ajuste

  3. Las reacciones tras el asesinato de Charlie Kirk que hacen temer una escalada de violencia política en EE.UU.
    3

    El asesinato de Charlie Kirk aumenta el temor a un estallido de violencia política en EE.UU.

  4. La ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos
    4

    TSA en Texas: la ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

Cargando banners ...