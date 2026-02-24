Responsables de seguridad del Mundial 2026 advierten de retrasos en financiación

Varios responsables de la seguridad del Mundial 2026 en Estados Unidos expresaron este martes su inquietud por los retrasos en la financiación federal de las medidas de protección del mayor evento deportivo global.

En 2025, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de 625 millones de dólares para financiar medidas de seguridad, así como 500 millones para la protección antidrones, de la Copa del Mundo que Estados Unidos albergará junto a México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.

Una parte de esa partida aún no ha sido desembolsada, advirtieron oficiales de seguridad ante el Congreso.

"Cuando se aplazan los desembolsos, eso no solo afecta a los presupuestos locales, también descarrila los proyectos de prioridad nacional que deben impedir amenazas importantes", afirmó Mike Sena, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Fusión (NFCA), que coordina el intercambio de información de seguridad nacional entre las agencias federales y las autoridades locales.

"Ya nos enfrentamos a numerosos retrasos y no sabemos si recibiremos estos fondos, ni cuándo, para poder continuar nuestras operaciones", añadió durante una audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso.

El retraso afecta en particular a las actividades de coordinación e intercambio de información y las medidas de protección contra drones.

"Un ciberataque contra la red eléctrica, el agua o el transporte (...) provocaría una catarata de fallos que desbordarían a los servicios de emergencia", advirtió Sena.

En cuanto a objetos voladores no tripulados, la gran cantidad de lugares (estadios, áreas de reunión de aficionados) "hace que no tengamos suficiente personal formado ni equipamiento para poner en marcha contramedidas", admitió.

También faltan 70 millones de dólares en el presupuesto de Miami, explicó Ray Martinez, jefe de operaciones del comité organizador en esta ciudad del estado de Florida.

Miami acoge siete encuentros y un "Fan Festival" que espera reunir a varios cientos de miles de personas durante 23 días.

Si la suma no se libera en un plazo de 30 días, "empezaremos a tomar decisiones difíciles, primero con el Fan Festival (...) que estará en peligro", advirtió.

En Kansas City sus servicios todavía no cuentan con un presupuesto operativo para la seguridad del Mundial, aseguró Joseph Mabin, subjefe de la policía de esta ciudad de Misuri.

La ciudad más pequeña de las dieciséis sedes del Mundial, Kansas City albergará seis partidos del torneo y los campamentos base de cuatro selecciones, entre ellas Argentina, la vigente campeona del mundo.

Los agentes "necesitan garantías de que se les reembolsarán las horas extra, así como los gastos de viaje y alojamiento", demandó Mabin.