Restablecimiento de sanciones es "legalmente nulo", dice Irán

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, calificó este viernes de "legalmente nulo" el inminente restablecimiento de sanciones de la ONU a su país por su programa nuclear, después de que China y Rusia fracasaran en un intento por aplazar la medida.

"La posición de Irán sobre la puesta en marcha" por parte de Francia, Reino Unido y Alemania del proceso para restablecer las sanciones "es clara y coherente: es legalmente nulo, políticamente imprudente y débil desde el punto de vista del procedimiento", declaró Araqchi ante el Consejo de Seguridad de la ONU tras el rechazo de una resolución para aplazar el restablecimiento de las sanciones.

