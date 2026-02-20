Resultados de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf
Partidos de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf que se disputan esta semana:
- Martes
En Hamilton: Ottawa (CAN) - Nashville SC (USA) 0-2
En San Pedro Sula: Real España (HON) - Los Angeles FC (USA) 1-6
- Miércoles
En Puerto España: Defence Force (TRI) - Philadelphia Union (USA) 0 -5
En Santiago de los Caballeros: Universidad O&M (DOM) - FC Cincinnati (USA) 0-4
En Cartago: Cartaginés (CRC) - Vancouver Whitecaps (CAN) 0-0
- Jueves
En Ciudad de Panamá: Sporting San Miguelito (PAN) - LA Galaxy (USA) 1-1
Partidos de vuelta de primera ronda disputados la semana pasada (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados para octavos de final):
- Martes 10
En Ciudad de México: Pumas (MEX) - SAN DIEGO FC (USA) 0-1 (1-4)
En Monterrey: TIGRES (MEX) - Forge (CAN) 4-1 (0-0)
- Miércoles 11
En Ciudad de México: AMÉRICA (MEX) - Olimpia (HON) 0-0 (2-1)
En Monterrey: MONTERREY (MEX) - Xelajú (GUA) 2-0 (1-1)
- Jueves 12
En Puebla: CRUZ AZUL (MEX) - Vancouver FC (CAN) 5-0 (3-0)
El Inter Miami de Lionel Messi espera en octavos de final junto al Mount Pleasant de Jamaica, el Alajuelense de Costa Rica, el Seattle Sounders y el Toluca.
