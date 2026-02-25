Resultados de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf
Partidos de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf que se disputan esta semana (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados para octavos de final):
- Martes
En Nashville: NASHVILLE SC (USA) - Ottawa (CAN) 5-0 (2-0)
En Los Angeles: Los Angeles FC (USA) - Real España (HON) (6-1)
- Miércoles
En Cincinnati: FC Cincinnati (USA) - Universidad O&M (DOM) (4-0)
En Vancouver: Vancouver Whitecaps (CAN) - Cartaginés (CRC) (0-0)
En Carson: LA Galaxy (USA) - Sporting San Miguelito (PAN) (1-1)
- Jueves
En Filadelfia: Philadelphia Union (USA) - Defence Force (TRI) (5-0)
- Partidos de vuelta de primera ronda disputados previamente (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados para octavos de final):
- Martes 10 de febrero
En Ciudad de México: Pumas (MEX) - SAN DIEGO FC (USA) 0-1 (1-4)
En Monterrey: TIGRES (MEX) - Forge (CAN) 4-1 (0-0)
- Miércoles 11 de febrero
En Ciudad de México: AMÉRICA (MEX) - Olimpia (HON) 0-0 (2-1)
En Monterrey: MONTERREY (MEX) - Xelajú (GUA) 2-0 (1-1)
- Jueves 12 de febrero
En Puebla: CRUZ AZUL (MEX) - Vancouver FC (CAN) 5-0 (3-0)
- El Inter Miami de Lionel Messi estuvo exento de la primera fase y debutará en octavos de final ante el Nashville SC. También avanzaron directamente a octavos el Mount Pleasant de Jamaica, el Alajuelense de Costa Rica, el Seattle Sounders de Estados Unidos y el Toluca de México.