Resultados del domingo en el Abierto de EEUU de tenis
A continuación, los resultados de la jornada inaugural del domingo en el Abierto de Estados...
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los resultados de la jornada inaugural del domingo en el Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:
-- Hombres
- Primera ronda
Jakub Mensík (CZE/N.16) derrotó a Nicolás Jarry (CHI) 7-6 (7/5), 6-3, 6-4
Ugo Blanchet (FRA) a Fábián Marozsán (HUN) 6-4, 3-6, 7-6 (9/7), 6-2
Tomás Machac (CZE/N.21) a Luca Nardi (ITA) 6-3, 6-1, 6-1
Taylor Fritz (USA/N.4) a Emilio Nava (USA) 7-5, 6-2, 6-3
Ben Shelton (USA/N.6) a Ignacio Buse (PER) 6-3, 6-2, 6-4
Adrian Mannarino (FRA) a Tallon Griekspoor (NED/N.29) 7-5, 6-4, 6-0
Arthur Rinderknech (FRA) a Roberto Carballés Baena (ESP) 7-6 (7/2), 7-5, 4-6, 6-2
Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.18) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-1, 6-1, 6-2
Luciano Darderi (ITA/N.32) a Rinky Hijikata (AUS) 6-2, 6-1, 6-2
Eliot Spizzirri (USA) a Stefan Dostanic (USA) 7-5, 6-4, 7-6 (7/4)
-- Mujeres
- Primera ronda
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Rebeka Masarova (SUI) 7-5, 6-1
Polina Kudermetova (RUS) a Nuria Párrizas Díaz (ESP) 2-2 y abandono
Leylah Fernandez (CAN/N.31) a Rebecca Marino (CAN) 6-2, 6-1
Alexandra Eala (PHI) a Clara Tauson (DEN/N.14) 6-3, 2-6, 7-6 (13/11)
Tereza Valentová (CZE) a Lucia Bronzetti (ITA) 6-3, 3-6, 6-4
Emma Raducanu (GBR) a Ena Shibahara (JPN) 6-1, 6-2
Janice Tjen (INA) a Veronika Kudermetova (RUS/N.24) 6-4, 4-6, 6-4
McCartney Kessler (USA/N.32) a Magda Linette (POL) 7-5, 7-5
Markéta Vondrousová (CZE) a Oksana Selekhmeteva (RUS) 6-3, 7-6 (7/3)
Caty McNally (USA) a Jil Teichmann (SUI) 6-2, 6-2
Moyuka Uchijima (JPN) a Olga Danilovic (SRB) 7-6 (7/2), 4-6, 7-6 (11/9)
