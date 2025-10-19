Resultados del GP de EEUU y clasificaciones del Mundial de Fórmula 1

A continuación, los resultados del Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas), ganado este domingo por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y las clasificaciones del Mundial de Fórmula 1:

-- Resultados del Gran Premio:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) los 308,728 km en 1 h 34:00.161

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 7.959

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 15.373

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 28.536

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 29.678

6. George Russell (GBR/Mercedes) a 33.456

7. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 52.714

8. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) a 57.249

9. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:04.722

10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1:10.001

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:13.209

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:14.778

13. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 1:15.746

14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1:20.000

15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:23.043

16. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1:32.807

17. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

18. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1 vuelta

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta

Mejor vuelta: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:37.577 en la vuelta 34 (promedio: 123,115 km/h)

Abandono:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes): accidente en vuelta 8

-- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 346 pts

2. Lando Norris (GBR) 332

3. Max Verstappen (NED) 306

4. George Russell (GBR) 252

5. Charles Leclerc (MON) 192

6. Lewis Hamilton (GBR) 142

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 89

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Nico Hülkenberg (GER) 41

10. Isack Hadjar (FRA) 39

11. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

12. Fernando Alonso (ESP) 37

13. Lance Stroll (CAN) 32

14. Liam Lawson (NZL) 30

15. Esteban Ocon (FRA) 28

16. Yuki Tsunoda (JPN) 28

17. Pierre Gasly (FRA) 20

18. Oliver Bearman (GBR) 20

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

-- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 678 pts CAMPEÓN

2. Mercedes 341

3. Ferrari 336

4. Red Bull 331

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 67

8. Sauber-Ferrari 59

9. Haas-Ferrari 48

10. Alpine-Renault 20

./bds/nb/gbv/ag