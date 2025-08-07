Resultados del jueves en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

```html

Resultados que se registraron este jueves en el WTA 1000 y el Masters 1000 de Cincinnati:

-- Hombres

- Primera ronda

Daniel Galán (COL) derrotó a Vít Kopriva (CZE) 6-2, 6-4

Pedro Martínez (ESP) a Nicolás Jarry (CHI) 1-6, 6-4, 6-3

Arthur Rinderknech (FRA) a Nuno Borges (POR) 6-3, 6-3

Benjamin Bonzi (FRA) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-7 (1/7), 6-3, 6-4

Zizou Bergs (BEL) a Jacob Fearnley (GBR) 6-1, 6-4

João Fonseca (BRA) a Bu Yunchaokete (CHN) 4-6, 6-2, 7-5

Terence Atmane (FRA) a Yoshihito Nishioka (JPN) 6-2, 6-2

Roberto Carballés (ESP) a Hugo Gaston (FRA) 6-4, 5-7, 6-3

Coleman Wong (HKG) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-3, 6-2

Roman Safiullin (RUS) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 6-3

-- Mujeres

- Primera ronda

Markéta Vondrousová (CZE) a Jaqueline Cristian (RUM) 6-3, 6-1

Anastasia Potapova (RUS) a Laura Siegemund (GER) 6-4, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Donna Vekic (CRO) 6-1, 4-6, 6-3

Maya Joint (AUS) a Greet Minnen (BEL) 6-2, 6-3

```