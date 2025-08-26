LA NACION

Resultados del martes en el Abierto de EEUU de tenis

A continuación, los resultados del martes en la tercera jornada del Abierto de Estados Unidos,...

A continuación, los resultados del martes en la tercera jornada del Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:

-- Hombres

- Primera ronda

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Vít Kopriva (CZE) 6-1, 6-1, 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.27) a Márton Fucsovics (HUN) 6-4, 6-4, 6-0

Alexander Bublik (KAZ/N.23) a Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-1, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG/N.19) a Matteo Arnaldi (ITA) 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3

-- Mujeres

- Primera ronda

Marta Kostyuk (UKR/N.27) derrotó a Katie Boulter (GBR) 6-4, 6-4

Maya Joint (AUS) a Victoria Jiménez (AND) 6-4, 7-6 (8/6)

Jaqueline Cristian (RUM) a Danielle Collins (USA) 6-2, 6-0

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) a Sonay Kartal (GBR) 6-3, 1-6, 6-1

Suzan Lamens (NED) a Valerie Glozman (USA) 6-4, 6-2

Iga Swiatek (POL/N.2) a Emiliana Arango (COL) 6-1, 6-2

