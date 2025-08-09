Resultados del sábado en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati
Resultados que se registraron este sábado en el WTA 1000 y el Masters...
- 1 minuto de lectura'
Resultados que se registraron este sábado en el WTA 1000 y el Masters 1000 de Cincinnati:
-- Hombres
- Segunda ronda
Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Daniel Galán (COL) 6-1, 6-1
Gabriel Diallo (CAN/N.30) a Sebastián Báez (ARG) 7-5, 6-4
Adrian Mannarino (FRA) a Tomás Machac (CZE/N.19) 6-3, 6-3
Tommy Paul (USA/N.13) a Pedro Martínez (ESP) 6-2, 6-2
Arthur Rinderknech (FRA) a Casper Ruud (NOR/N.11) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.23) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-2, 7-6 (7/3)
Stefanos Tsitsipas (GRE/N.25) a Fábián Marozsán (HUN) 7-6 (7/3), 6-2
Benjamin Bonzi (FRA) a Lorenzo Musetti (ITA/N.8) 5-7, 6-4, 7-6 (7/4)
Alex Michelsen (USA/N.28) a Corentin Moutet (FRA) 3-6, 6-3, 6-4
Holger Rune (DEN/N.7) a Roman Safiullin (RUS) 7-5, 7-6 (7/5)
-- Mujeres
- Segunda ronda
Emma Raducanu (GBR/N.30) derrotó a Olga Danilovic (SRB) 6-3, 6-2
Jessica Bouzas (ESP) a Leylah Fernandez (CAN/N.21) 6-3, 6-3
Taylor Townsend (USA) a Liudmila Samsonova (RUS/N.13) 6-2, 6-4
Aoi Ito (JPN) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.27) 6-1, 4-6, 6-4
Madison Keys (USA/N.6) a Eva Lys (GER) 1-6, 6-3, 7-6 (7/1)
Iga Swiatek (POL/N.3) a Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-4
Marta Kostyuk (UKR/N.25) a Tatjana Maria (GER) 6-0, 6-1
Sorana Cirstea (RUM) a Magdalena Frech (POL/N.22) 7-6 (7/4), 2-6, 6-4
Maya Joint (AUS) a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) 6-4, 4-6, 6-4
