Resultados del sábado en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

Resultados que se registraron este sábado en el WTA 1000 y el Masters...

Resultados del sábado en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati
Resultados del sábado en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati

Resultados que se registraron este sábado en el WTA 1000 y el Masters 1000 de Cincinnati:

-- Hombres

- Segunda ronda

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Daniel Galán (COL) 6-1, 6-1

Gabriel Diallo (CAN/N.30) a Sebastián Báez (ARG) 7-5, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) a Tomás Machac (CZE/N.19) 6-3, 6-3

Tommy Paul (USA/N.13) a Pedro Martínez (ESP) 6-2, 6-2

Arthur Rinderknech (FRA) a Casper Ruud (NOR/N.11) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.23) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-2, 7-6 (7/3)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.25) a Fábián Marozsán (HUN) 7-6 (7/3), 6-2

Benjamin Bonzi (FRA) a Lorenzo Musetti (ITA/N.8) 5-7, 6-4, 7-6 (7/4)

Alex Michelsen (USA/N.28) a Corentin Moutet (FRA) 3-6, 6-3, 6-4

Holger Rune (DEN/N.7) a Roman Safiullin (RUS) 7-5, 7-6 (7/5)

-- Mujeres

- Segunda ronda

Emma Raducanu (GBR/N.30) derrotó a Olga Danilovic (SRB) 6-3, 6-2

Jessica Bouzas (ESP) a Leylah Fernandez (CAN/N.21) 6-3, 6-3

Taylor Townsend (USA) a Liudmila Samsonova (RUS/N.13) 6-2, 6-4

Aoi Ito (JPN) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.27) 6-1, 4-6, 6-4

Madison Keys (USA/N.6) a Eva Lys (GER) 1-6, 6-3, 7-6 (7/1)

Iga Swiatek (POL/N.3) a Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-4

Marta Kostyuk (UKR/N.25) a Tatjana Maria (GER) 6-0, 6-1

Sorana Cirstea (RUM) a Magdalena Frech (POL/N.22) 7-6 (7/4), 2-6, 6-4

Maya Joint (AUS) a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) 6-4, 4-6, 6-4

Cargando banners ...