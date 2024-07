Retiran del mercado un suplemento dietético tras detectar ingredientes ocultos: los peligros

Escuchar

En un comunicado reciente, GURU INC. anunció el retiro voluntario a nivel nacional de su suplemento dietético a base de hierbas Infla-650 debido a la presencia de ingredientes farmacológicos ocultos. La medida, que afecta al lote n.º IN-032 de las cápsulas de 700 mg, se produce después de que se descubriera que las cápsulas están contaminadas con paracetamol, diclofenaco y fenilbutazona, ingredientes que no figuran en la etiqueta.

Según la información brindada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, los productos que contienen estos compuestos no pueden comercializarse como suplementos dietéticos, lo que hace que el Infla-650 sea un medicamento no aprobado cuya seguridad y eficacia no se han establecido.

GURU INC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Infla-650 Herbal Dietary Supplement Capsules Due to Hidden Drug Ingredients https://t.co/Yvs3g7UHig pic.twitter.com/xsj82NaebK — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) July 17, 2024

Cuáles son los riesgos asociados

El paracetamol puede representar una grave amenaza para los consumidores debido al riesgo de sobredosis involuntaria, especialmente si se utiliza junto con otros productos que también lo contienen. Un exceso de paracetamol puede causar daño hepático, que varía desde anomalías en la función del hígado hasta insuficiencia hepática aguda e incluso la muerte. Los síntomas de daño hepático pueden tardar varios días en aparecer, lo que podría retrasar la búsqueda de atención médica. Además, el paracetamol puede provocar reacciones cutáneas graves, como enrojecimiento, sarpullido y ampollas.

El diclofenaco, por su parte, es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, así como daños gastrointestinales significativos, incluyendo hemorragias, ulceraciones y perforaciones del estómago y los intestinos.

Este compuesto también puede interactuar con otros medicamentos, incrementando el riesgo de efectos adversos, especialmente cuando los consumidores usan múltiples productos que contienen AINE.

Finalmente, la fenilbutazona es otro AINE que fue suspendido para uso humano en Estados Unidos debido a su riesgo de causar lesiones graves y potencialmente mortales. La complicación más grave asociada con este fármaco es la toxicidad de la médula ósea, que puede provocar una producción insuficiente de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Infla-650 Herbal Dietary Supplement Capsules by GURU: Recall - Due to Hidden Drug Ingredients https://t.co/y5gs3aeNgn pic.twitter.com/eoQ9SDOnLD — US FDA MedWatch (@FDAMedWatch) July 17, 2024

Procedimiento de retiro

Hasta la fecha, GURU INC. no ha recibido informes de eventos adversos relacionados con este retiro. El producto afectado, Infla-650, se comercializa en bolsas de 60 cápsulas y se distribuyó a nivel nacional a minoristas y a través de los sitios web de la empresa entre el 4 de marzo y el 24 de junio de 2024.

GURU INC. está notificando a sus distribuidores y clientes por correo electrónico y organizando la devolución de todos los productos retirados. Los consumidores y minoristas que tengan Infla-650 deben dejar de usarlo inmediatamente y devolverlo al lugar de compra.

Para más información, los consumidores pueden contactar a GURU INC. al (470) 536-9800 o vía email a info@nutraherbusa.com, de lunes a viernes, de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., hora del este.

Este retiro se lleva a cabo con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. La seguridad del consumidor es una prioridad, y se insta a cualquier persona que haya experimentado problemas relacionados con el uso de este producto a buscar atención médica inmediata.

LA NACION