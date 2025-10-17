LA NACION

Retrasar el acuerdo global para reducir emisiones de barcos es "una oportunidad perdida", dice la ONU

La decisión de aplazar un año la votación para aprobar un plan para reducir las emisiones de carbono

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Retrasar el acuerdo global para reducir emisiones de barcos es "una oportunidad perdida", dice la ON
Retrasar el acuerdo global para reducir emisiones de barcos es "una oportunidad perdida", dice la ONShutterstock

La decisión de aplazar un año la votación para aprobar un plan para reducir las emisiones de carbono marítimas es "una oportunidad perdida", declaró el viernes el portavoz del secretario general de la ONU.

Los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) decidieron este viernes postergar la decisión por la presión de Estados Unidos para bloquear la iniciativa.

"Es una oportunidad perdida para que los Estados miembros sitúen al sector naviero en una senda clara y creíble hacia las cero emisiones netas", dijo Stéphane Dujarric.

"El sector naviero, fundamental para nuestra economía global, es responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones globales, por lo que su descarbonización es crucial", concluyó.

abd/bgs/md/db/mr

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos
    1

    Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos

  2. Ganó 1800 millones de dólares en Powerball, pero solo recibirá US$410 millones antes de impuestos
    2

    Es de Texas, ganó 1800 millones de dólares en Powerball, pero solo recibirá US$410 millones antes de impuestos

  3. Sorpresa en el Ejército de EE.UU.: renunció el jefe de las operaciones en el Caribe en plena escalada con Venezuela
    3

    En una decisión sorpresiva, renunció Alvin Holsey, el jefe del Ejército de EE.UU. para América Latina

  4. En qué zonas de Florida bajarán las temperaturas en las próximas horas
    4

    Nuevo frente frío: en qué zonas de Florida bajarán las temperaturas en las próximas horas

Cargando banners ...