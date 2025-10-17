Retrasar el acuerdo global para reducir emisiones de barcos es "una oportunidad perdida", dice la ONU

La decisión de aplazar un año la votación para aprobar un plan para reducir las emisiones de carbono marítimas es "una oportunidad perdida", declaró el viernes el portavoz del secretario general de la ONU.

Los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) decidieron este viernes postergar la decisión por la presión de Estados Unidos para bloquear la iniciativa.

"Es una oportunidad perdida para que los Estados miembros sitúen al sector naviero en una senda clara y creíble hacia las cero emisiones netas", dijo Stéphane Dujarric.

"El sector naviero, fundamental para nuestra economía global, es responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones globales, por lo que su descarbonización es crucial", concluyó.

