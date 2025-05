Reunión del viernes entre Irán y la UE fue suspendida, dice ministro francés a la AFP

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, confirmó el jueves que no habrá reunión el viernes entre iraníes y europeos sobre la cuestión nuclear iraní, como Teherán había sugerido a principios de esta semana.

"Se había previsto una reunión técnica antes de la (...) reunión de alto nivel entre Estados Unidos e Irán. Dado que dicha reunión no se celebró, la reunión técnica ya no es relevante, al menos no en ese momento", declaró a la AFP, refiriéndose al aplazamiento de un encuentro en Roma el sábado.

Estados Unidos e Irán tenían previsto reunirse en la capital italiana para una cuarta ronda de conversaciones, después de que ambas partes informaran de avances en rondas anteriores.

Los países occidentales, liderados por Estados Unidos, e Israel sospechan que Irán busca hacerse de armas nucleares.

Teherán rechaza estas acusaciones y defiende su derecho al desarrollo nuclear con fines civiles.

Al preguntársele si los europeos fueron efectivamente excluidos de las negociaciones, el ministro francés respondió que habían "coordinado muy estrechamente el calendario de negociación, ya que, en pocas semanas, si no llegamos a un acuerdo con Irán sobre una reducción significativa, verificable y sólida de su programa nuclear, los europeos volveremos a aplicar las sanciones que levantamos hace 10 años, cuando se alcanzó el acuerdo".

"Y, por supuesto, no lo dudaré ni un segundo, ya que no se ha alcanzado ningún acuerdo", afirmó.

Barrot formuló estas declaraciones tras reunirse el jueves con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en el Departamento de Estado.

Francia, Alemania y el Reino Unido, junto con China y Rusia, son parte del acuerdo de 2015 con Irán, que establece un marco para las actividades nucleares de la república islámica a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

El texto quedó obsoleto de hecho tras la decisión de Estados Unidos de retirarse tres años después, durante la primera presidencia de Donald Trump.

Los negociadores estadounidenses, incluido el secretario de Estado y enviado Steve Witkoff, "tienen nuestro calendario perfectamente en mente y, en cierto modo, se han asegurado de que exista una especie de sincronización entre el tiempo que se han asignado para dialogar con Irán y el tiempo restante antes de que los europeos implementen dicho calendario", remarcó Barrot.

