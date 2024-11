Revelan el motivo del extraño terremoto que sacudió a Nueva Jersey

El 5 de abril de 2024, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió el municipio de Tewksbury, en el norte de Nueva Jersey. El sismo fue el más grande desde 1884 y afectó a unas 42 millones de personas en todo Estados Unidos. Pese a su escala, el evento no causó daños sustanciales en su epicentro. Sin embargo, en lugares relativamente distantes se sintió más de lo esperado. El comportamiento inusual generó incertidumbre en la comunidad científica y puso en duda los métodos para determinar el peligro de terremotos en la región.

Con el fin de entender la lógica del peculiar fenómeno, un grupo de científicos se dedicó a analizar qué ocurrió en Nueva Jersey el 5 de abril y buscar las causas del particular comportamiento que tuvo el terremoto. Recientemente, en un estudio publicado en The Seismic Record, los expertos comunicaron los resultados de su investigación. “El sismo tuvo lugar en una falla no mapeada previamente que corre de sur a norte”, concluyeron.

Las particularidades de esa falla fueron la razón principal por la que la energía del terremoto no fue hacia arriba, como sucede generalmente. Por eso, los destrozos en Nueva Jersey -el epicentro- fueron más leves que los que provocó en zonas más alejadas como Nueva York, Virginia, New Hampshire y Maine.

Qué sucedió con el terremoto de Nueva Jersey

En un comunicado publicado por la Escuela del Clima de Columbia, el autor principal del estudio, Young Hee Kim, de la Universidad Nacional de Seúl detalló que la falla en la que tuvo lugar el terremoto no es vertical, sino que se sumerge hacia el este en la Tierra en un ángulo de aproximadamente 45 grados. “El movimiento fue rápido y complejo: una combinación circular de los dos lados de la falla deslizándose horizontalmente el uno contra el otro (conocido como movimiento de deslizamiento) y un lado también empujándose hacia arriba y sobre el otro (conocido como empuje)”, describió.

El sismólogo Won-Young Kim examina las señales de una red de sismómetros que monitorean el área de Nueva York-Nueva Jersey-Nueva Inglaterra en busca de terremotos.Kevin Krajick/Observatorio Terrestre Lamont-Doherty

Gran parte de la energía se dirigió hacia abajo, a lo largo del hundimiento de la falla, y continuó hasta que golpeó el Moho, como se denomina al límite entre la corteza de la tierra y el manto. Luego se recuperó de nuevo, emergiendo entre otros lugares como la ciudad de Nueva York. “Luego la ola rebotó hacia abajo y volvió a emerger más lejos en Nueva Inglaterra, algo más débil, y así sucesivamente, hasta que se apagó”, explicaron los expertos.

Sobre la base de los cortos registros históricos, los terremotos del tamaño de abril o un poco más grandes ocurren aproximadamente cada 100 años. Sin embargo, el comportamiento inusual provocó un renovado interés en estudiarlos. Una red temporal de docenas de sismómetros colocados cerca del epicentro monitoreó las réplicas, que continuaron durante semanas. Actualmente, esas señales se están utilizando para mapear mejor varios detalles del terremoto y las fallas de la zona.

El molino de molienda John Taylor de 1764 en el municipio de Readington, Nueva Jersey fue la única víctima obvia cerca del epicentro. Crédito GEER-NIST

Los estudiosos plantean que se podrían detectar “zonas de debilidad actuales y no mapeadas que acechan debajo”. Para el investigador principal del estudio, se deben reevaluar todos los modelos sobre la distribución de los temblores. El experto explica que si el terremoto de abril hubiera sido un poco más fuerte, o se hubiera generado más cerca de la ciudad de Nueva York su efecto hubiera sido mucho mayor. “Necesitamos entender más este fenómeno y sus implicaciones para la predicción del movimiento del suelo en el futuro”, concluyó.

