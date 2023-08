Revelan la verdad sobre el incidente del jefe de la policía de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez

escuchar

El director de la policía de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez, se disparó a sí mismo el 23 de julio pasado. Aunque al principio las circunstancias no estaban claras y el Departamento de Policía de Florida y la Patrulla de Carreteras iniciaron una investigación, ahora hay nuevas revelaciones sobre los incidentes que ocurrieron, antes y después del hecho. Entre ellas, imágenes de cámaras corporales y llamadas al 911.

¿Qué pasó en el hotel Marriot de Tampa?

De acuerdo con una reconstrucción de NBC Miami, a partir de las revelaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, Ramírez acudió al JW Marriot en Tampa para la conferencia anual de la Asociación de Sheriffs. En un primer incidente, terminó esposado y fue interrogado luego de que las autoridades respondieran a las denuncias que un hombre se había puesto un arma en la cabeza. No obstante, después del proceso, lo liberaron.

El miércoles se publicaron informes sobre la respuesta de la policía de Tampa al incidente que involucró a Ramírez. Un testigo dijo que vio a un hombre discutir con su esposa antes de que supuestamente sacara el arma, se apuntara a sí mismo y dijera: “Voy a acabar con todo hoy”. La primera alerta la recibió la seguridad del hotel previo a que los oficiales llegaran a las 18.30 horas y los empleados los condujeran a la habitación del piso 12, donde Ramírez y su esposa se alojaban.

Imágenes de la cámara corporal de la policía de Tampa o de Ramírez, que reconstruyen lo que ocurrió el 23 de julio con el jefe de la policía de Miami-Dade Capturas de NBC Miami/Hillsborough County Sheriff's Office

En la puerta, los oficiales se acercaron a la habitación. La mujer salió primero y después le siguió Ramírez. Antes de que lo esposaran, debieron pedirle en diferentes ocasiones que mostrara las manos. Entonces, él respondió: “¿Sabes que soy el director de la policía de Miami-Dade?”, revelaron las imágenes a las que el medio citado tuvo acceso.

Por su parte, su esposa, Jody Ramírez, declaró que habían discutido en la calle, antes de ingresar al hotel. “Él tiene muchos demonios por el trabajo, como probablemente todos ustedes saben. Sé qué hay que decirle para ponerlo de mal humor; no lo hago, porque normalmente no bebo”, dijo, al reconocer que ese día había consumido alcohol. En su versión, primero declaró que no estaba segura de haber visto el arma y luego negó que su esposo la sacara. Asimismo, enfatizó que la discusión no había pasado a lo físico.

Los oficiales no lograron encontrar ningún testigo de primera fuente que demostrara el presunto incidente con armas. Ramírez también negó esas declaraciones.

Qué ocurrió con el jefe de la policía de Miami-Dade tras salir del hotel

Luego de que el jefe de la policía abandonara el lugar, conducía con su esposa hacia el sur por la Interestatal 75 en Hillsborough, cuando se detuvo y el hombre disparó, afirmaron las autoridades.

CBS Miami tuvo acceso el miércoles a la llamada al 911 que hizo Judy Ramírez. El medio proporcionó únicamente un extracto en línea. La conversación se produjo por el sistema de altavoces del vehículo.

Línea de emergencia: “Señora, ¿puede oírme?”.

Mujer: “Sí, pero por favor, ayúdeme”.

Línea de emergencia: “Bien, escuche. Necesito que respire hondo. Dígame qué ha pasado. Necesito que use el teléfono”.

Mujer: “No tengo el teléfono. Está en el coche. No sé dónde está su teléfono”.

Línea de emergencia: “Necesito que hable conmigo para intentar ayudarlo. ¿Dónde está ahora?”.

Mujer: “Está en el césped, al lado de la carretera”.

Línea de emergencia: “Bien, ¿está despierto?”.

Mujer: “Sí, por favor ayúdeme. Por favor, ayúdeme ahora”.

Posteriormente, la persona de la línea de emergencia le indicó que la ayuda estaba en camino y le pidió tomar algún paño limpio o una toalla para ponerla sobre la herida y controlar la hemorragia de su esposo. Hay un momento de la grabación que resulta inaudible. Después, la operadora le solicita a la mujer que se proteja, en caso de sentir peligro.

Tras el tiroteo, Ramírez fue llevado a un hospital del área de Tampa y sometido a una cirugía. Por el momento continúa en el centro médico. Aunque las autoridades informaron que no sufrió daño cerebral, podría perder su ojo derecho. Hace dos meses, anunció que se postularía como candidato demócrata a sheriff el próximo año.

