Reventa de viviendas en EE.UU. aumentó en julio
Las ventas de viviendas usadas aumentaron en julio en Estados Unidos, según datos del sector...
- 1 minuto de lectura'
Las ventas de viviendas usadas aumentaron en julio en Estados Unidos, según datos del sector publicados el jueves, gracias a una ligera reducción de las tasas hipotecarias.
Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las operaciones en ese rubro crecieron 2% el mes pasado, hasta los 4 millones en proyección anual (el dato llevado a 12 meses).
Esto superó la mediana de 3,9 millones prevista en las consultas a economistas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.
"La leve mejora en la asequibilidad de la vivienda está impulsando las ventas de viviendas", declaró Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, en un comunicado.
"El crecimiento salarial ahora supera ampliamente el crecimiento de los precios de la vivienda, y los compradores tienen más opciones", añadió. "Ahora tenemos el inventario más alto desde el confinamiento de 2020" por la pandemia de Covid-19, declaró Yun a la prensa.
El informe de la NAR indica que el inventario total de viviendas, que supera los 1,5 millones de unidades, aumentó 15,7% respecto a julio de 2024.
Las tasas de los préstamos inmobiliarios a 30 años, los más populares en Estados Unidos, rondaron el 6,7%, ligeramente por debajo del 6,8% de junio.
El precio medio de la vivienda subió solo 0,2% en relación al año pasado, situándose en US$422.400.
