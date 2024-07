Revés para Nicolás Maduro en X: Elon Musk le quitó el verificado gris que identifica a los presidentes y organizaciones gubernamentales

Escuchar

Elon Musk, dueño de X (ex Twitter), le quitó la insignia de verificado de color gris en esa red social a Nicolás Maduro. Ese ícono se le coloca a las cuentas de una organización gubernamental o multilateral. Generalmente, los presidentes de cada país la llevan en sus perfiles. Lejos de ser un episodio aislado, el fundador de Tesla y SpaceX le dedicó fuertes mensajes al líder chavista, que le respondió con declaraciones ante la prensa.

Nicolás Maduro ya no tiene la tilde en color gris, la que distingue a los presidentes por sobre el resto de los usuarios de X User - https://xhttps://x.com/NicolasMaduro.com/NicolasMaduro

Luego de los comicios generales que se llevaron a cabo en Venezuela, Musk comenzó una cruzada contra Maduro. En numerosos posteos, habló sobre fraude electoral y llegó a definir al mandatario como su “archienemigo”. En otro tuit, escrito en español, arremetió: “El burro sabe más que Maduro”. Aunque luego se retractó y pidió perdón por “comprar al pobre burro con Maduro”.

Los comicios en el país sudamericano también ayudaron a que la red social X se posicione como una de las fuentes de información más consultadas en el mundo, según aseguró Musk. Además, mostró que esa es actualmente la aplicación más descargada en Venezuela.

La cruzada de Musk contra Maduro: una serie de posteos lo enfrento al presidente de Venezuela

Luego de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Venezuela, Elon Musk comenzó a apuntar contra Nicolás Maduro. El empresario no solamente es dueño de X, sino que además es un usuario con mucha actividad en la red social. Todo comenzó el 29 de julio luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, posteara una declaración contra el mandatario venezolano. “Vergonzoso, el dictador Maduro”, replicó Musk al mensaje.

Elon Musk apuntó contra Nicolás Maduro y lo llamó "burro" User - https://x.com/elonmusk

Con este primer mensaje, Musk inició una serie de posteos, respuestas y reposteros de mensajes de otros usuarios. Por ejemplo, comenzó a compartir información sobre el proceso eleccionario en Venezuela, con imágenes sobre los centros de cómputos, las manifestaciones, entre otras cuestiones.

Por su parte, Nicolás Maduro primero le respondió al mandatario argentino: “Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Luego, el mandatario venezolano apuntó contra el empresario norteamericano: “Somos David contra Goliat, que es Elon Musk, con sus satélites, sus millones financiados por el narcotráfico colombiano, el cual es cómplice en el golpe de Estado en marcha en Venezuela”. Maduro además lo calificó como su archienemigo.

A pesar de los dichos de Maduro, Musk siguió adelante con sus posteos. Inclusive, retomó las declaraciones del mandatario venezolano y en español escribió: “El burro sabe más que Maduro”. Después, respondió su propio comentario y aseguró, “Perdón por comparar al pobre burro con Maduro. Es un insulto al mundo animal”.

Con el pasar de las horas y la publicación de los guarismos oficiales, Musk siguió adelante con sus publicaciones contra Maduro. Las cifras indicaban que el venezolano había aventajado a su rival con el 51% de los votos y el empresario lanzó comentarios como: “Esto es un fraude” o “Gran fraude en las elecciones por parte de Maduro”.

