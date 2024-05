Richard Sherman, compositor de éxitos de Disney, muere a los 95 años

Richard Sherman, el compositor detrás de canciones de películas clásicas de Disney como "Mary Poppins" y "El libro de la selva", murió el sábado a los 95 años, dijo la compañía de cine y entretenimiento.

El músico falleció en Beverly Hills debido a una enfermedad asociada con su avanzada edad, informó Disney.

Sherman y su hermano Robert, que murió en 2012, trabajaron como compositores para Disney entre 1960 y 1973, tiempo durante el cual escribieron más de 200 canciones para 27 películas y dos docenas de producciones televisivas.

En un comunicado, Disney describió a Richard Sherman como un "miembro clave" del "círculo íntimo de talentos creativos" del fundador, Walt Disney.

El trabajo de los hermanos incluyó "Chim Chim Cher-ee", un éxito de la película de 1964 "Mary Poppins", que les valió un Óscar a mejor canción y otro a mejor banda sonora.

"Estaremos eternamente agradecidos por la huella que Richard dejó en el mundo y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia", dijo el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en un comunicado.

Los hermanos también fueron responsables de éxitos como "It's a Small World" y "I Wan'na Be Like You" de "El libro de la selva".

"El trabajo del dúo sigue siendo la voz lírica por excelencia de Walt Disney", dijo la compañía.

