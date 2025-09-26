Ricos aliados de Trump tomarán las riendas de TikTok en EEUU

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que allana el camino a una cesión de las operaciones estadounidenses de TikTok a varios de sus acaudalados aliados, mientras que la casa matriz de la plataforma china conservaría una participación minoritaria.

Desde el Despacho Oval, el mandatario republicano indicó que esta versión estadounidense de la plataforma será operada por inversionistas "muy sofisticados".

Entre ellos, Larry Ellison, fundador del gigante tecnológico Oracle, el inversionista tecnológico Michael Dell y el magnate de los medios Rupert Murdoch.

La firma de inversión Silver Lake Partners y la influyente empresa de Silicon Valley Andreessen Horowitz también podrían formar parte del acuerdo.

De acuerdo con la orden ejecutiva publicada el jueves por la Casa Blanca, ByteDance, la empresa matriz de TikTok, conservará una participación "inferior al 20%".

Los nuevos inversionistas son todos aliados de Trump y comparten sus opiniones políticas, aunque el presidente insistió en que TikTok no estará sujeta a ninguna orientación partidista.

"Cada grupo, cada filosofía, cada política serán tratados de manera muy equitativa", aseguró Trump.

Aunque admitió que, de haber podido, habría convertido la red social en "100% MAGA" (Make America Great Again), en referencia al movimiento que él creó. "Pero no va a funcionar de esa manera, lamentablemente".

El republicano confirmó que la versión estadounidense TikTok contará con una copia del algoritmo de la aplicación, considerado clave para su éxito.

Este algoritmo es a menudo descrito como la "salsa secreta" de TikTok porque ayudó a convertir la plataforma en una de las más populares del mundo en solo unos años.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el algoritmo será "continuamente" monitoreado para asegurar que "no esté siendo influenciado indebidamente".

"El objetivo fundamental era mantener el funcionamiento de TikTok, asegurando al mismo tiempo la protección de la privacidad de los datos de los estadounidenses, conforme a la ley", afirmó el jueves el vicepresidente JD Vance.

Apoyo de China

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) que obligaba a su propietario chino ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a ser prohibida en su principal mercado.

Varios sectores políticos en Estados Unidos, incluyendo el mismo Trump en su primer mandato (2017-2021), han advertido que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia mediante su avanzado algoritmo.

TikTok afirma tener más de 1000 millones de usuarios en todo el mundo, incluidos más de 170 millones en Estados Unidos, casi la mitad de la población del país.

El vicepresidente JD Vance dijo que la entidad estadounidense tendría un valor de unos US$14.000 millones.

Aunque agregó después que en última instancia correspondería a los inversionistas determinar su precio.

Cuando le preguntaron si las autoridades chinas habían aprobado el acuerdo, Trump dijo que el presidente Xi Jinping dio luz verde durante una llamada telefónica la semana pasada.

"(Tengo) un gran respeto por el presidente Xi y agradezco que haya aprobado el acuerdo", dijo.

"Esperamos que Estados Unidos ofrezca un entorno comercial abierto, justo y no discriminatorio para las empresas chinas que invierten en su territorio", declaró el viernes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, ante los periodistas, tras el decreto firmado por Trump.

Contactados por la AFP, ByteDance y TikTok no han respondido por el momento.

