River se juega el pase a octavos ante un Inter favorito pero impredecible

River Plate buscará el pase a octavos de final del Mundial de Clubes el miércoles ante el poderoso pero irregular Inter de Milán, en un duelo en el que ningún equipo podrá salir a especular, ya que un empate no les garantiza la clasificación.

El club bonaerense se complicó la vida al empatar 0-0 con el Monterrey mexicano tras desaprovechar numerosas ocasiones, y ahora tendrá que jugarse el futuro contra los italianos, favoritos del grupo E.

Los hombres de Marcelo Gallardo acumulan cuatro puntos -los mismos que el Inter-, pero lideran la llave por su mayor diferencia de goles.

Firmar tablas no les asegura, sin embargo, llegar a octavos, puesto que el Monterrey (dos puntos) aún podría superarlos con una victoria ante el Urawa Red Diamonds japonés.

Todo dependería entonces de la cantidad de goles que anoten el Millonario y los Rayados en esta última jornada de la fase de grupos.

Para no tener que sacar la calculadora, River y los nerazzurri saldrán por la victoria en el estadio Rose Bowl de Pasadena (California), el miércoles a las 18:00 (01:00 GMT del jueves).

- Rearmar a River -

La tarea para Gallardo es un desafío, porque debe rearmar por completo su mediocampo tras perder a Enzo Pérez y Giuliano Galoppo, por acumulación de tarjetas amarillas, y al colombiano Kevin Castaño, expulsado en el último encuentro.

Esas bajas se suman a la del delantero titular Sebastián Driussi, lesionado en el primer partido contra el Urawa Red.

"Tenemos que rearmarnos y ver cómo nos preparamos. Yo veo el vaso medio lleno (...) Nos jugaremos el tercer partido con lo mejor que tengamos", dijo el Muñeco a DAZN tras el empate con los Rayados.

Pese a las ausencias, los argentinos tienen motivos para confiar en sus posibilidades.

El sábado, frente al Monterrey, fueron ellos quienes se crearon más ocasiones y acorralaron a los mexicanos, que mantuvieron el cero por la gran actuación del portero Esteban Andrada.

Los de la banda roja tendrán que afinar la puntería ante el Inter y volver a apoyarse en la zurda del habilidoso Franco Mastantuono, la nueva perla del fútbol argentino.

El mediocampista ofensivo demostró frente al Monterrey que con solo 17 años puede cargarse el equipo al hombro y que no lo altera la presión generada por su reciente venta al Real Madrid, al que se unirá cuando termine el Mundial de Clubes.

Elegido Jugador Más Valioso (MVP) del partido contra los Rayados, Mastantuono parece centrado en lograr una buena despedida del Millonario.

– Un Inter convaleciente –

Enfrente, el Inter no llega en su mejor momento. Después del durísimo 5-0 encajado en la final de la Champions contra el Paris Saint-Germain, el cuadro milanés trata de lamerse las heridas en Estados Unidos, donde aún no ha ofrecido su mejor versión. Los hombres de Cristian Chivu empezaron el torneo con un decepcionante 1-1 ante el Monterrey y se asomaron al abismo contra el Urawa Red, al que acabó superando 2-1 tras una remontada agónica. Lastrados por las lesiones de titulares como Hakan Çalhanoğlu, Marcus Thuram y Denzel Dumfries, los milaneses tendrán que mostrar ante River una mejor versión que frente a los japoneses. Su capitán, el delantero internacional argentino Lautaro Martínez, será una vez más una de sus mejores bazas para luchar por la victoria en California. "Es nuestro deber estar alineados y todos remar en la misma dirección, creo que ese es el secreto y las palabras que puedo decir, no es fácil superar estos tiempos difíciles pero cuando veo a los jugadores dándolo todo y dejando todo en la cancha es algo que me complace", dijo Chivu. Alineaciones posibles: River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña - Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Miguel Borja - Maximiliano Meza, Franco Mastantuono, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Inter de Milán: Yann Sommer - Carlos Augusto, Stefan De Vrij, Matteo Darmian - Luis Henrique, Kristjan Asllani, Nicolo Barella, Nicola Zalewski, Federico Dimarco - Lautaro Martínez, Sebastiano Esposito. DT: Cristian Chivu. gma/ag