Rocchio conecta jonrón de dos carreras y Guardianes vencen 3-1 a Diamondbacks en la 9ª

PHOENIX (AP) — El venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón de dos carreras, el novato C.J. Kayfus logró un cuadrangular en solitario y los Guardianes de Cleveland vencieron el lunes por la noche 3-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Gavin Williams (8-4) lanzó cinco entradas y un tercio sin permitir carreras, cediendo cuatro hits y una base por bolas mientras ponchaba a cinco.

Los D-backs redujeron su déficit a 3-1 con dos outs en la novena cuando el dominicano Geraldo Perdomo conectó un triple impulsor que pasó por encima de un Nolan Jones que se lanzó en el jardín derecho. Cade Smith ponchó al All-Star dominicano Ketel Marte para su séptimo salvamento.

Los Guardianes rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y mejoraron a 64-60, a tres juegos de un puesto de comodín en la Liga Americana. Los Diamondbacks han perdido cuatro seguidos.

El abridor de Arizona, Zac Gallen (9-13), permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas, ponchando a tres.

Rocchio conectó su tercer jonrón de la temporada en la quinta para una ventaja de 3-0.

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-1.

Por los Diamondbacks, el cubano Lourdes Gurriel Jr. de 3-1.

