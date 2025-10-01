Rockies anuncia renuncia de Bill Schmidt tras una de las peores temporadas en la historia de MLB

DENVER (AP) — Los Rockies de Colorado anunciaron el miércoles que el gerente general Bill Schmidt renunció después de una de las peores temporadas en la historia del béisbol.

Se está llevando a cabo una búsqueda para encontrar a su reemplazo.

Schmidt ha estado con la organización desde 1999, incluyendo los últimos cuatro años como gerente general. Los Rockies registraron su tercera temporada consecutiva con 100 derrotas al no clasificar a la postemporada por séptimo año consecutivo.

Los Rockies terminaron con un récord de 43-119, evitando por poco la distinción de ser el peor equipo desde que el béisbol adoptó un calendario de 162 juegos en 1961. La marca aún pertenece a los Medias Blancas de Chicago de 2024 (41-121).

“Estamos enfocados en encontrar al líder adecuado fuera de nuestra organización que pueda aportar una nueva perspectiva a los Rockies y mejorar nuestras operaciones de béisbol con una nueva visión, innovación y un enfoque en el éxito tanto a corto como a largo plazo. Este cambio ofrece una oportunidad para dar forma al futuro de nuestro club y avanzar hacia una nueva era del béisbol de los Rockies”, señaló Walker Monfort, vicepresidente ejecutivo del equipo e hijo del propietario Dick Monfort en un comunicado.

Schmidt se unió originalmente a los Rockies el 1 de octubre de 1999 como director de reclutamiento. Ha trabajado constantemente hasta ser contratado como el cuarto gerente general en la historia del equipo en 2021.

“Después de varias conversaciones, decidimos que es momento de dar un paso al costado y dar paso a una nueva voz que guíe las operaciones de béisbol del club. Mejores temporadas están por venir para los Rockies y nuestros grandes fanáticos, y espero ver cómo se materializa en los próximos años”, señaló Schmidt.

El nuevo gerente general tomará una decisión sobre el rol de mánager. Warren Schaeffer ha sido el mánager interino desde que asumió el cargo cuando Bud Black fue despedido en mayo. Terminó con un récord de 36-86 en una temporada que se desvió desde el principio.

Los Rockies cuentan con un núcleo joven, pero hay muchas áreas que necesitan reforzarse. Terminaron con un diferencial de menos 424, el peor desde 1900, superando el menos 349 de los Medias Rojas de Boston de 1932.

La rotación de abridores registró una efectividad de 6,65, la cifra más alta desde que se convirtió en una estadística oficial en ambas ligas en 1913.

“Una nueva voz beneficiará a nuestra organización mientras trabajamos para ofrecer a nuestros fanáticos el equipo competitivo que merecen”, señaló Dick Monfort sobre el cambio en la oficina principal.

