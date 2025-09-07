LA NACION

Rodríguez conecta dos jonrones, Raleigh logra su 52°, y los Mariners vencen a los Braves 10 a 2

ATLANTA (AP) — El dominicano Julio Rodríguez conectó dos de los cinco jonrones de Seattle, Cal Raleigh bateó su cuadrangular número 52 del año, liderando las Grandes Ligas, y los Marineros vencieron el sábado por la noche 10-2 a los Bravos de Atlanta.

Rodríguez, quien se fue de 4-3 con cuatro carreras impulsadas, tuvo su tercer juego de la temporada con múltiples jonrones y el séptimo de su carrera.

Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones contra el cubano Daysbel Hernández (4-3) en la séptima entrada para impulsar a los Marineros a su segunda victoria en sus últimos nueve juegos mientras mantienen el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Suárez continuó atormentando a los Bravos esta temporada, ya que ahora tiene 11 hits en 29 turnos (0,379) con ocho carreras impulsadas, cinco bases por bolas y cinco jonrones contra Atlanta.

Hurston Waldrep permitió dos carreras con dos hits, cinco bases por bolas y cinco ponches en cinco entradas.

El abridor de los Marineros, Bryce Miller, permitió dos carreras con cinco hits, dos bases por bolas y seis ponches en cinco 1/3 entradas. Gabe Speier (3-3) lanzó 2/3 de entrada en relevo.

Por los Marineros, el mexicano cubano Randy Arozarena de 2-1 con dos anotadas. Los dominicanos Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y Victor Robles de 4-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

