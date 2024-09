Rosa Isela Guzmán, hija no reconocida de El Chapo, pide a Los Chapitos que luchen fuera de Culiacán: “¡Fuera!”

Luego de la captura en Estados Unidos del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, la situación de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, se ha complicado por la violencia entre facciones. En ese sentido, Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija no reconocida de Joaquín “El Chapo” Guzmán, señaló que hay muchas “mentiras” que circulan en las redes sociales y pidió a Los Chapitos que se enfrenten, pero sin afectar a la gente.

La supuesta hija de Guzmán compartió un video en sus redes sociales, pero al poco tiempo lo eliminó. Sin embargo, el clip fue compartido por otras cuentas, y actualmente circula en diversas plataformas como X y TikTok. De acuerdo con lo que comentó, existen varias “mentiras” sobre la situación en Culiacán. “Mucha gente comenta e inventa que Los Chapos andan sacando gente de sus casas y menores. Dejen de inventar tantas mentiras, por favor”, expresó.

Supuesta hermana de Los Chapitos les pide salir de Culiacán

Los Chapitos es el nombre que ha recibido la facción del cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de El Chapo Guzmán. La organización está compuesta por Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, estos dos últimos actualmente detenidos en Estados Unidos y bajo proceso por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

En los últimos días de agosto de este año se dio a conocer por diversos medios de comunicación mexicanos y en las redes sociales, que Culiacán había sido el escenario de enfrentamientos y tensiones, con bloqueos de vías de comunicación, incendio de vehículos y otros sucesos. Desde que iniciaron los conflictos se han reportado decenas de muertos, situación que obligó a las autoridades a suspender clases y los festejos patrios por el Día de la Independencia, el pasado 15 y 16 de septiembre.

Acerca de ese tema, la hija no reconocida de El Chapo señaló en su video: “Lo que no me parece es que se estén agarrando delante de la gente, y más de gente inocente, no me parece, no estoy de acuerdo. Si se quieren agarrar a golpes, que se den con todo, pero fuera de Culiacán (...). Sálganse de Culiacán y dense con todo. Si se quieren matar, mátense, pero fuera de Culiacán, ahí no porque hay mucha gente”.

Por qué es la hija no reconocida de “El Chapo” Guzmán

En 2016, The Guardian publicó una entrevista con Rosa Isela Guzmán Ortiz. En ese diálogo, la mujer reveló que su presunto padre financió campañas electorales de políticos mexicanos, y afirmó que la visitó en dos ocasiones en Estados Unidos, mientras era perseguido por la Justicia. Luego de sus declaraciones, la pareja del capo, Emma Coronel, afirmó en una carta que ni ella ni su familia la conocían.

En respuesta, la que sería la hija mayor de “El Chapo” Guzmán aceptó hacerse una prueba de ADN para confirmar su identidad. Además, afirmó tener documentación que comprobaría que es descendiente del capo. “Yo sí tengo un documento que dice que soy su hija. Emma Coronel debe mostrar el papel donde dice que ella es la esposa de mi papá,” aseguró.

Actualmente, la mujer, que nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es empresaria y tiene una serie de negocios bajo la marca R.Guzmán, con la que comercializa mercancía y servicios con la imagen de El Chapo, como gorras, ropa y productos de belleza.

