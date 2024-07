Ross Dress For Less: ofertas de la semana y lo que se sabe de la próxima liquidación de 49 centavos

Escuchar

En el competitivo mundo del comercio minorista, las estrategias de atracción de clientes son clave para mantenerse relevantes. Una de las tácticas que sigue en vigencia es la implementada por Ross Dress for Less, una cadena de tiendas conocida por ofrecer productos de marca a precios reducidos. Su famosa jornada de descuentos de 49 centavos ha captado año a año la atención de consumidores ávidos de buenas ofertas. Esto es lo que se sabe de la próxima.

Ross Dress For less es conocido por sus ofertas, pero dos veces al año tiene jornadas de descuentos que llevan a los productos hasta los 49 centavos User - https://www.instagram.com/rossdressforless/

Productos baratos en Ross Dress for Less

Ross Dress for Less, parte del Grupo Ross Stores Inc., estableció las jornadas de descuentos de 49 centavos como una forma de liquidar inventario de manera efectiva. Durante estos días, colocan una etiqueta rosa en productos seleccionados y los venden a dicho precio.

En 2024 ya realizaron dos jornadas de este tipo, con la llegada del invierno boreal y del verano boreal, el 22 de enero y el 22 de junio respectivamente. Pero hay un detalle: la marca no anuncia abiertamente que comienza este evento, sino que son los compradores presenciales los que notan la llegada de esta esperada estrategia de ventas.

“Como minorista de descuento, nuestras tiendas rebajan los precios de los productos semanalmente. Dependiendo de cuánto tiempo haya estado la mercancía en la tienda, los artículos se reducirán a un valor de 49 centavos o se eliminarán por completo del sistema”, le explicó un portavoz de la empresa a NBC Los Ángeles durante la rebaja de enero.

Tal y como es su modalidad, aun la empresa no emitió una fecha tentativa para la siguiente gran jornada de descuentos. Sin embargo, si se sigue la tendencia, la próxima podría repetirse en enero.

¿Qué gana Dress for Less con las súper ofertas?

En términos de ganancias, aunque los márgenes de beneficio pueden ser menores en los productos vendidos durante estas promociones, el volumen de compras puede compensar esta reducción, lo que daría por resultado un beneficio neto positivo para la empresa. De hecho, Ross Stores Inc. informó que las ventas para el primer trimestre de 2024 crecieron un 8% hasta alcanzar los US$4900 millones, frente a los US$4500 millones del mismo período del año anterior.

Además de incrementar el tráfico de clientes en las tiendas, las jornadas de descuentos de 49 centavos permiten a Ross liquidar inventario de manera rápida y efectiva.

Ofertas todo el año: cuándo y cómo conviene comprar en Ross Dress

A pesar de estas jornadas de descuentos, Ross Dress For Less es uno de los lugares más económicos para hacer compras en Estados Unidos. Es por esto que en el blog Passionate Penny Pincher brindaron una serie de tips para conseguir las mejores ofertas, incluidos los mejores días para comprar.

Los lunes se realizan rebajas en Ross Dress por lo que es el mejor día para comprar hasta el marte por la mañana antes del Senior Tuesday.

Senior Tuesday es la jornada que se realiza todos los martes en la gran mayoría de las tiendas, en donde los adultos con 55 años o más obtienen un 10% de descuento en sus compras.

En tanto que las recomendaciones incluyen:

Revisar las etiquetas, ya que hay descuentos de hasta el 60% en todas las tiendas departamentales y estos muchas veces cambian por jornada.

Ross Dress For Less no tiene cupones. Por lo tanto, no hay que aceptar una cuponera de compras para Ross Dress For Less.

En toda la tienda hay “artículos irregulares”, con alguna falla, lo que los vuelve más económicos.

También hay oferta en calzado, uno de los productos habitualmente más caros en el rubro indumentaria.

Conviene comprar lo que gusta en el momento porque los descuentos rotan entre productos y también se agotan rápido.

