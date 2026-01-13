Rubio agradece a canciller panameño las medidas para proteger "infraestructura crítica"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, recibió este martes a su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, a quien le agradeció las medidas para proteger "la infraestructura crítica" en el país centroamericano.

"El secretario Rubio expresó su profundo agradecimiento por la firme asociación de Panamá durante el último año", explicó el comunicado oficial tras el encuentro en el Departamento de Estado.

Desde que asumió su mandato presidencial, hace un año, el presidente Donald Trump emprendió una ofensiva diplomática de presión contra el país centroamericano por considerar que Pekín controla el Canal de Panamá a través de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings, que opera bajo concesión dos puertos en el Pacífico y el Atlántico.

La amenaza del republicano, reiterada varias veces durante 2025, causó consternación en Panamá, hasta que las negociaciones recondujeron la crisis.

El presidente José Raúl Mulino dio por cerrado el encontronazo al arrancar este año.

Ambos cancilleres abordaron la "ampliada cooperación en materia de seguridad" y la actual situación en Venezuela, según el texto del Departamento de Estado.

Estados Unidos y Panamá han celebrado varios ejercicios militares conjuntos en torno al canal.