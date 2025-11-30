Rubio dice que diálogos en Florida apuntan a "crear un camino" para la soberanía de Ucrania

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este domingo que las conversaciones con una delegación ucraniana en Florida tienen como objetivo "crear un camino" para una Ucrania soberana, mientras Washington presiona para poner fin a la guerra de Rusia contra su vecino.

"No se trata solo de acuerdos de paz. Se trata de crear un camino hacia adelante que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera", dijo el secretario de Estado de Donald Trump al inicio de la reunión.

El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, declaró a su vez que en Florida se está "discutiendo sobre el futuro de Ucrania, sobre su seguridad, sobre la no repetición de la agresión contra Ucrania, sobre su prosperidad y sobre cómo reconstruir Ucrania".

