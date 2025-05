Rubio expresa cierto “optimismo” de que la guerra en Gaza termine “bastante rápido”

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el miércoles un cauteloso optimismo de que haya una solución "bastante rápido" para poner fin a la guerra en Gaza.

"Tengo cierto nivel de optimismo de que podríamos lograr avances importantes aquí rápidamente, con suerte en un final para esto y la liberación de todos los rehenes" en poder del movimiento islamista Hamás, dijo Rubio en una audiencia en el Congreso.

El secretario de Estado reconoció haber hecho predicciones similares antes y dijo que no quería "adelantarse".

"Me he sentido así al menos cuatro veces en los últimos meses, y por una razón u otra, en el último minuto, no sucedió", señaló Rubio.

Y subrayó: "No quiero decepcionarme de nuevo, pero quiero que sepan que se están realizando esfuerzos para brindar más asistencia humanitaria y lograr el fin de este conflicto".

sct/des/ad/mr