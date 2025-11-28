Rubio no irá a cumbre de la OTAN la semana próxima (fuentes cercanas)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no asistirá a la reunión de la próxima semana de los ministros de Exteriores de la...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no asistirá a la reunión de la próxima semana de los ministros de Exteriores de la OTAN, según fuentes conocedoras del asunto.
El jefe de la diplomacia estadounidense no será parte de la cita, a pesar de la expectativa de los aliados sobre un plan de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.
El presidente Donald Trump trata de terminar, sin sus aliados militares, con cuatro años de invasión rusa de Ucrania mediante un plan que aún no ha recibido el visto bueno de ninguna de las partes en conflicto.
El secretario de Estado tiene previsto no asistir a la cumbre y enviar en su lugar a su adjunto, Christopher Landau, explicaron estas fuentes bajo condición de anonimato.
