Rubio saluda la llegada de disidente cubano a EE.UU. "tras años de abusos, tortura y amenazas"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, saludó este lunes la llegada en exilio a Miami del disidente José Daniel Ferrer tras "sufrir años de abuso, tortura y amenazas contra su vida en Cuba".

"El liderazgo de Ferrer y su incansable defensa del pueblo cubano fueron una amenaza para el régimen, que lo encarceló y torturó repetidamente" explicó Rubio en un comunicado de prensa.

"Exigimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente y exhortamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para responsabilizar al régimen cubano por sus abusos y su influencia maligna en nuestra región", añadió el texto del jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano.

gma/jz/val