LA NACION

Rubio saluda la llegada de disidente cubano a EE.UU. "tras años de abusos, tortura y amenazas"

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio saludó este lunes la llegada en exilio a Miami de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rubio saluda la llegada de disidente cubano a EE.UU. "tras años de abusos, tortura y amenazas"
Rubio saluda la llegada de disidente cubano a EE.UU. "tras años de abusos, tortura y amenazas"Shutterstock

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, saludó este lunes la llegada en exilio a Miami del disidente José Daniel Ferrer tras "sufrir años de abuso, tortura y amenazas contra su vida en Cuba".

"El liderazgo de Ferrer y su incansable defensa del pueblo cubano fueron una amenaza para el régimen, que lo encarceló y torturó repetidamente" explicó Rubio en un comunicado de prensa.

"Exigimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos detenidos injustamente y exhortamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para responsabilizar al régimen cubano por sus abusos y su influencia maligna en nuestra región", añadió el texto del jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano.

gma/jz/val

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Dollar Tree vs. Dollar General: cuál es realmente la mejor cadena con productos más variados y baratos, según la IA
    1

    Dollar General vs. Dollar Tree: cuál es la mejor cadena con productos más baratos y variados, según la IA

  2. Parole en 2025: quiénes son elegibles y actualizaciones recientes del Uscis
    2

    Vivir en EE.UU. con parole en 2025: migrantes elegibles y actualizaciones recientes de las reglas del Uscis

  3. La historia detrás de Adeline Watkins: ¿la mujer de Wisconsin fue cómplice de los crímenes de Ed Gein?
    3

    ¿La mujer de Wisconsin fue cómplice de los crímenes de Ed Gein? La historia detrás de Adeline Watkins

  4. De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo hoy lunes 13 de octubre
    4

    De dólar a peso mexicano: tipo de cambio en vivo de hoy lunes 13 de octubre

Cargando banners ...