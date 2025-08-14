Rubio tiene “esperanzas” sobre cumbre de Trump y Putin en Alaska
El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio dijo este jueves que tiene "esperanzas" de...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio dijo este jueves que tiene "esperanzas" de cara a la cumbre del viernes en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania.
"Para alcanzar la paz, creo que todos reconocemos que tendrá que haber una conversación sobre garantías de seguridad (...) sobre disputas territoriales", declaró Rubio tras firmar un acuerdo de cooperación contra la inmigración ilegal con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en Washington.
"La esperanza del presidente Trump es lograr que se detengan los combates para que esas conversaciones puedan llevarse a cabo", añadió Rubio, para quien un alto el fuego es "crucial".
