Rudiger reclama por racismo en el Real Madrid-Pachuca

El defensor central alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, reclamó un presunto acto racista en el partido del Mundial de Clubes en que el club español venció 3-1 al Pachuca de México este domingo en Charlotte.

Minutos finales de la victoria merengue en el Bank of America Stadium. Tumulto en el campo. El árbitro brasileño Ramón Abatti formó una X con los brazos: se activó el protocolo contra la discriminación racial de la FIFA.

El referí brasileño hizo el gesto luego de que a Rüdiger, de 32 años, se le viera molesto tras un intercambio de palabras contra el también zaguero argentino Gustavo Cabral, capitán del Pachuca.

El juego estuvo brevemente interrumpido, pero Abatti finalmente dio el pitazo final y la derrota consagró la eliminación de los Tuzos del renovado torneo de la FIFA.

“Nos ha comentado algo Tony y apoyamos a Tony y vamos a ver. Creo que se activó el protocolo de la FIFA. Si ha sucedido, pues se toman las medidas”, dijo el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, en la rueda de prensa posterior al juego.

“Es algo inaceptable (...) En el fútbol no hay tolerancia con eso y, si sucede, pues que tomen las medidas”, agregó. “Esto es lo que Antonio nos ha dicho y le creemos. Se está investigando ahora”.

Por su parte, el entrenador del Pachuca, el exseleccionador mexicano Jaime Lozano, dijo desconocer lo sucedido.

“Me acabo de enterar por ti, me lo estás diciendo. No lo hablamos en el vestuario. No he hablado con Cabral sobre esto. No puedo darte una explicación al respecto porque es la primera vez que escucho esta noticia”, le dijo a un periodista en la tradicional conferencia de prensa pospartido.

“No se puede justificar en absoluto, pero hablaré con él. Lo conozco desde hace tiempo y nunca había oído algo así con jugadores del Pachuca. No puedo defender a mi capitán a toda costa, pero hablaré con él”, aseguró.

Preguntado sobre el roce entre Rudiger y Cabral, el atacante venezolano de los Tuzos, Salomón Rondón, afirmó que “son cosas del fútbol”, sin mencionar si hubo alguna agresión discriminatoria.

“Eso pasa en el fútbol, los roces son fortuitos, así que nada, este tema, para mí, se queda en el campo”, consideró.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

