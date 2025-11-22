Russell es el más rápido en los últimos ensayos en Las Vegas

El británico George Russell fijó este viernes el mejor tiempo de los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas (Estados Unidos), celebrados bajo unas condiciones húmedas y resbaladizas.

El piloto de Mercedes se guardó para el final su mejor vuelta, de 1 minuto y 34.054 segundos, superando al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por 0.227s.

La lluvia apareció en los últimos minutos del entrenamiento en la desértica capital del juego y amenazaba con afectar a la sesión de clasificación posterior.

Lando Norris y Oscar Piastri, líderes de la clasificación del Mundial y compañeros de McLaren, parecieron optar por la prudencia y terminaron con los peores tiempos en el circuito urbano instalado en la célebre avenida de los casinos.

El británico Norris, jefe del Mundial, marcó el último crono a 3.058 de Russell y el australiano Piastri el penúltimo a 2.969.

Tras estos terceros y últimos ensayos, McLaren disponía de dos horas y media para prepararse para la sesión de clasificación, que arrancaba a las 20:00 locales (04:00 GMT del sábado).

Norris, que tiene 24 puntos de ventaja sobre Piastri y 49 sobre Verstappen, busca consolidar su liderazgo en este antepenúltimo Gran Premio de la temporada.

El británico, de 26 años, aterrizó en Nevada con el impulso de dos victorias consecutivas que lo enfilaron hacia el primer título de su carrera.

Por la delegación latinoamericana, el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el decimosexto tiempo a 2.251 de Russell y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) el decimotercero a 1.684.

-- Resultados de los terceros ensayos del GP de Las Vegas:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.054 (21 vueltas)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:34.281 (28)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:34.875 (21)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.169 (26)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:35.269 (29)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:35.385 (23)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.439 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:35.533

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:35.540

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:35.562

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:35.586

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:35.662

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:35.738

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:35.817

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:35.908

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:36.305

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:36.650

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:36.667

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:37.023

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:37.112

