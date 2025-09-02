Sabalenka avanza a semifinales del US Open por retirada de Vondrousova

La bielorrusa Aryna Sabalenka clasificó este martes a las semifinales del Abierto de Estados Unidos por la retirada por lesión de la checa Marketa Vondrousova antes de su duelo de cuartos de final.

Sabalenka, la defensora del título, chocará en las semifinales de este Grand Slam ante la estadounidense Jessica Pegula, su víctima en la final del año pasado.

Los organizadores del torneo de Nueva York informaron de la retirada de Vondrousova a menos de dos horas del inicio del partido.

Posteriormente la propia tenista detalló que el abandono se debe a "una lesión en la rodilla".

"Hice todo lo posible para salir a la cancha hoy, pero durante el calentamiento sentí nuevamente mi rodilla y, después de consultar con el médico del torneo, decidí no arriesgarme a agravar la lesión", afirmó en un comunicado.

Imágenes de la práctica del martes transmitidas por ESPN mostraron a Vondrousova inclinándose tras dar un golpe con el brazo izquierdo y sentándose en el banco con el rostro tapado con una toalla mientras la consolaba su equipo.

"Lo siento mucho por Marketa después de todo lo que ha pasado. Ha estado jugando un tenis increíble y sé cuánto debe dolerle esto", escribió Sabalenka en su cuenta de Instagram.

Campeona de Wimbledon en 2023, Vondrousova ha atravesado dos graves lesiones en los últimos tres años.

Una cirugía en el hombro izquierdo la llevó a ser baja en el pasado US Open. Esta temporada también se ausentó del Abierto de Australia y estuvo varios meses parada antes de Roland Garros para seguir recuperándose del hombro.

En Nueva York estaba recuperando su mejor tenis y fue capaz de eliminar a dos integrantes del top-10 de la WTA, Elena Rybakina y Jasmine Paolini.

"Después de todo lo que pasé, es increíble estar aquí otra vez", declaró la checa tras batir el domingo a Rybakina en un pulso entre antiguas campeonas de Wimbledon.

bur-gbv/cl