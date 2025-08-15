Sabalenka, número uno del tenis femenino, eliminada en cuartos de Cincinnati

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, cayó este viernes en los cuartos de final del torneo WTA 1000 de Cincinnati a manos de la kazaja Elena Rybakina.

Sabalenka se despidió de la defensa del título con una actuación inusualmente gris frente a una implacable Rybakina, que se impuso por 6-1 y 6-4.

La kazaja, número 10 del ranking de la WTA, pugnará el domingo por un lugar en su primera final en Cincinnati ante la polaca Iga Swiatek.

Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, viene firmando su mejor actuación en la gira de pista rápida previa al Abierto de Estados Unidos, que arranca el 24 de agosto.

En el último mes alcanzó las semifinales de Washington (WTA 500) y Montreal (WTA 1000) aunque después cayó de forma inesperada ante las canadienses Leylah Fernández y Victoria Mboko.

Este viernes, bajo un potente sol, Rybakina desarmó a Sabalenka con un tenis extremadamente eficaz y un servicio incontenible, con el que ganó el 81% de los puntos al primer saque.

Líder del año en aces, la kazaja castigó con 11 a la bielorrusa y le neutralizó sus cinco oportunidades de break.

"Estoy contenta con mi servicio, fue la clave hoy", reconoció la ganadora. "Si Aryna hubiera sacado bien, sería completamente diferente. Yo espero continuar así".

Irreconocible en juego y actitud, Sabalenka no encontró fuerzas para rebelarse ante el bombardeo de Rybakina y entregó el primer set en apenas 28 minutos.

En la segunda manga trató de aferrarse al duelo a la espera de que los nervios asaltaran a Rybakina, una jugadora con problemas para cerrar los partidos.

Pero, tras desperdiciar cuatro pelotas para quebrarla, Sabalenka lanzó un grito de frustración e hincó la rodilla en la duodécima batalla entre ambas.

La bielorrusa sigue dominando el registro particular, con siete victorias, pero Rybakina le ha asestado dolorosas derrotas, como la de la final del WTA 1000 de Indian Wells, en 2023.

La número uno mundial falló así en su intento de ser la primera en revalidar el título de Cincinnati desde Serena Williams, en 2015.

En su segundo cruce ya atravesó por graves apuros frente a la británica Emma Raducanu y necesitó llegar al tiebreak del último set.

Sabalenka, que renunció a jugar el WTA 1000 de Canadá, afronta ahora la defensa de su corona en el Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año.