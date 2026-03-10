Sabalenka sigue viaje hacia su primer Indian Wells: sinner se cita con Fonseca

La bielorrusa Aryna Sabalenka se convirtió el martes en la primera clasificada a cuartos de final de Indian Wells, en una jornada que dio inicio a la ronda de octavos y en la que Jannik Sinner enfrentaba a la joya brasileña João Fonseca.

- Sabalenka sigue su camino -

En la ruta hacia su primer título en este WTA 1000 en el desierto de California, Estados Unidos, la número uno del mundo y recientemente comprometida, Aryna Sabalenka, se deshizo fácilmente en octavos de final de la japonesa Naomi Osaka.

En el segundo choque entre ambas en el circuito de la WTA la bielorrusa se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de juego.

"Estoy contenta de haberle puesto tanta presión, de haber aportado variedad hoy en la pista", dijo Sabalenka.

"Creo que ella estaba un poco confundida en los momentos clave, y me alegra verlo", añadió

"Estoy contenta de que mi saque haya funcionado bien", explicó la vencedora, que conectó ocho aces por cuatro de Osaka, a la que quebró en tres ocasiones.

Sabalenka, cuatro veces ganadora de torneos de Grand Slam, nunca pudo levantar el trofeo de Indian Wells. El año pasado dejó escapar el título frente a la adolescente rusa Mirra Andreeva y en 2023 también perdió la final, ante la kazaja Elena Rybakina.

En cuartos de final, el jueves, la número uno jugará contra la ganadora del partido de este martes entre la canadiense Victoria Mboko, décima sembrada, y la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada.

En los otros dos partidos del martes por los octavos femeninos, la italiana y séptima favorita Jasmine Paolini se cruza con la australiana Talia Gibson, que viene de la qualy, y la filipina Alexandra Eala, de 20 años, se mide con la checa Linda Noskova, de 21.

- Fonseca se prueba ante Sinner -

En el duelo estelar de la jornada, la promesa carioca João Fonseca, de 19 años y trigesimoquinto del ranking de la ATP, se enfrentaba en la cancha central al segundo mejor jugador del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Fonseca viene de vencer, en una sólida actuación en sets corridos, al estadounidense Tommy Paul y se mostró esperanzado en su duelo ante Sinner.

"Los tenistas buscamos jugar contra los mejores, así que sí, será un placer, y espero poder conseguir la victoria", dijo el brasileño, que busca recuperar el nivel que llevó a que fuera considerado la esperanza del tenis latinoamericano en 2025.

Sinner, por su lado, que nunca pudo ganar este torneo Masters 1000, venció en su anterior salida al canadiense Denis Shapovalov en dos sets.

Mientras tanto, el francés Arthur Fils se convirtió este martes en el primer clasificado a cuartos de final masculino.

Fils, de 21 años y 32 del escalafón mundial, derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime, noveno del mundo, por 6-3 y 7-6 (11/9) en 1 hora 51 minutos de partido.

Ahora espera por el ganador del partido que jugaban a continuación el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Frances Tiafoe.