Salió con un hombre que se casó con otra y trazó este macabro plan de venganza con bitcoins y sicarios, pero falló

Una mujer de Tennessee contrató a un sicario en la dark web por aproximadamente 10.000 dólares para asesinar a la esposa de un hombre con el que había salido. Melody Sasser, de 48 años, conoció al hombre en el sitio de citas Match.com. Aunque se vieron varias veces, la relación no prosperó, y él terminó casándose con otra mujer poco tiempo después.

A modo de venganza, Sasser ideó un plan para asesinarla y contrató asesinos para llevar a cabo un plan que no logró ejecutarse. Según informó WVLT, Sasser hizo una solicitud en un sitio llamado “Online Killers Market”, un portal que ofrece servicios delictivos como asesinatos a sueldo, hackeos, secuestros, extorsiones, ataques con ácido y agresiones sexuales,

El sitio se encuentra en la dark web, una parte oculta de Internet que es accesible solo a través de navegadores especializados y permite a los usuarios navegar de forma anónima y encriptada.

Que parezca un accidente

Según los investigadores del caso, Sasser, bajo el nombre de usuario “cattree”, contactó al administrador del sitio para contratar al asesino y pagó 9.750 dólares en bitcoins. Insistió en que el homicidio debía parecer un accidente para evitar una investigación criminal, según lo publicado por Fox News.

“Debe parecer fortuito o relacionado con drogas, no quiero que haya una larga investigación. Se acaba de mudar con su nuevo esposo”, escribió Sasser al administrador. La víctima, identificada solo como JW, vive en Prattville, Alabama, con su esposo, DW.

Los escalofriantes mensajes de la mujer que contrató al sicario

Durante dos meses, Sasser intercambió mensajes con el administrador de “Online Killers Market” expresando frustración porque el “trabajo” no se había completado. “Han pasado 2 meses y 11 días y el trabajo no está hecho”, escribió. “Hace dos semanas, me dijeron que estaba en progreso y que se completaría en una semana. Todavía no se ha hecho. ¿Debo asignarlo a alguien más? ¿Cuándo se completará? ¿Cuál es el retraso?”.

Sasser proporcionó fotos e información sobre la ubicación de JW, según documentos judiciales. Utilizó la aplicación Strava, que se conecta a los relojes Garmin, para rastrear la actividad física de la pareja. En un punto, avisó al administrador cuando JW salió de su casa para caminar tres kilómetros Sin embargo, el plan fue frustrado, lo que llevó al arresto de Sasser y al allanamiento de su hogar.

Durante el registro, la policía encontró un diario con detalles de varios sitios de sicarios, comunicaciones con “Online Killers Market” y una cantidad de dinero en efectivo bajo una nota adhesiva con una dirección de Bitcoin.

Un jurado federal acusó a Sasser en junio pasado de usar medios comerciales interestatales para contratar el asesinato.

Match.com es una plataforma de citas en línea que permite a los usuarios crear perfiles personales y conectarse con otras personas en busca de relaciones amorosas o amistosas (Dating Scout)

Sasser aceptó su culpabilidad la semana pasada y fue condenada a 100 meses de prisión, además de tener que pagar más de 5.300 dólares en restitución a la víctima.

Match.com es una plataforma de citas en línea que permite a los usuarios crear perfiles personales y conectarse con otras personas en busca de relaciones amorosas o amistosas. Fundado en 1995, el sitio utiliza algoritmos de coincidencia basados en intereses, preferencias y características personales para ayudar a sus miembros a encontrar parejas compatibles. Es una de las plataformas de citas más antiguas y populares de Estados Unidos, y ofrece una variedad de herramientas y funciones para facilitar las interacciones y las conexiones románticas.

LA NACION