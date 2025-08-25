Salvadoreño, símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EEUU

Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido nuevamente el lunes por las autoridades estadounidenses, según su abogado.

Kilmar Ábrego García fue detenido en su cita de registro con las autoridades migratorias en Baltimore, estado de Maryland, días después de que fue liberado de una prisión en Tennessee, dijo su abogado Simon Sandoval-Moshenberg a una gran multitud reunida fuera del edificio.

El sábado, los abogados de Ábrego García afirmaron que el gobierno estadounidense pretende deportarlo a Uganda.

En un escrito, los defensores solicitaron a los tribunales que desestimaran el caso, argumentando que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración ilegal y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.

El viernes, García Ábrego fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

El hombre de origen salvadoreño había sido deportado por error a una prisión de alta seguridad en su país y luego regresó a territorio estadounidense, solo para ser detenido por segunda vez.

Un juez ordenó su liberación el viernes.

Ábrego García niega haber cometido cualquier delito, mientras que el gobierno de Trump afirma que es un violento miembro de la pandilla MS-13 que traficaba con otros inmigrantes.