Sanciona a los Mayos, facción del cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones contra los Mayos, "una poderosa facción del cártel de Sinaloa" que posee bienes y empresas en el norte de México gracias al narcotráfico y a la extorsión.

"La facción de los Mayos es responsable de la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos", explica el departamento en un comunicado.

"En Rosarito, Baja California, los Mayos están involucrados en secuestro, extorsión, lavado de dinero y corrupción del gobierno local. Debido a su proximidad con la frontera de Estados Unidos, Rosarito y las áreas circundantes constituyen una vía clave para las operaciones de narcotráfico del cártel de Sinaloa", añade.

El Departamento del Tesoro designa oficialmente como narcotraficantes a cinco individuos y 15 empresas pertenecientes a los Mayos, particularmente en la zona de Rosarito a una treintena de kilómetros de la frontera.

Esta designación por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implica que todos los bienes que esas personas y empresas tengan en Estados Unidos quedan congelados, y que Washington vigilará que no puedan tener acceso a redes bancarias nacionales o extranjeras.

Ningún ciudadano estadounidense puede entablar negocios con esas entidades o personas.

Esta semana el Departamento de Estado anunció una recompensa de US$5 millones por la captura de Juan José Ponce Félix "El Ruso", uno de los principales sicarios del cártel, ahora también sancionado financieramente por la OFAC.

El Departamento del Tesoro apunta en su comunicado contra negocios controlados de los Mayos en la zona de Rosarito, como empresas de alimentos, bares, restaurantes y compañías de transportes.

También acusa en particular a la exalcaldesa de Rosario Hilda Araceli Brown Figueredo de estar a nómina del cártel.

Los Mayos, recuerda el texto, están en guerra abierta con los Chapitos tras la reorganización que supuso la detención del capo Ismael "el Chapo" Guzmán y posteriormente la de Ismael "Mayo" Zambada.

jz/dga