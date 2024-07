Scaloni vuelve a mover las fichas para blindar a Messi ante Canadá

Messi será inicialista en la Albiceleste para enfrentar a Canadá en las semifinales de la Copa América 2024. ¿Cómo Scaloni blindará al capitán argentino ante la incógnita de su recuperación? De Paul y Mac Allister son fichas fijas en el medio, pero, ¿a quién más sumará el DT para rodear al 10?.

El hermetismo que envuelve el real estado físico del astro de 37 años, aquejado de una molestia en el aductor derecho ante Chile hace dos semanas, sólo se resolverá el martes con el correr de los minutos en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey) y con la disposición del equipo en el campo en torno a su capitán.

Scaloni se ha limitado a comentar la evolución de Messi con un simple "está bien, está apto para jugar", pero las dudas se mantienen teniendo en cuenta la discreta presentación del 10 ante Ecuador en los cuartos de final en Houston el pasado jueves.

Bastaba con ver su rostro adusto y la escasa participación que tuvo en el circuito ofensivo ante la Tricolor para comprender que Messi no estaba bien. Y qué más prueba de ello que el penal malogrado en la definición desde el punto blanco.

"Pensé que podía estar porque en los últimos entrenamientos me sentí mejor. Me sentía bien, no tenía molestias (...). Por ahí sí un poco el miedo psicológico de tener una lesión o una molestia siempre está", comentó Messi tras el encuentro con los ecuatorianos.

- Rodear al 10 -

Como lo fue ante Ecuador, Argentina espera contra Canadá un partido físico, intenso en el medio campo y una constante presión sobre Messi.

Los entrenamientos a puerta cerrada de los campeones del mundo y defensores del título continental en Houston y en East Rutherford desde la victoria por penales 4-2 sobre la Tricolor, luego del trabajado 1-1 en los 90 minutos, han sido una constante.

Pero lo que sí ha trascendido es la preocupación de Scaloni y su cuerpo técnico para rodear de la mejor manera a Messi, en el sentido de evitarle desplazamientos innecesarios en el campo, aliviarle las cargas cuando Argentina no tenga la pelota y anclarlo como referente ofensivo.

Para ello el entrenador contempla un equipo voluntarioso, y en ese orden aparecen Rodrigo De Paul, el considerado tercer pulmón del 10, su suporte permanente por derecha, y quien se multiplica asistiendo en ese sector al capitán del Inter Miami en las tareas defensivas.

Al lado del jugador del Atlético de Madrid estará Alexis Mac Allister como medio centro. El del Liverpool se encargó de repartir el juego ofensivo ante Ecuador, supliendo a Messi en la creación. Su alta calificación en los 90 minutos lo destacó como el mejor de la Albiceleste hasta el show del 'Dibu' Martínez en los penales.

Por izquierda es donde Scaloni contempla variantes y tiene buenos intérpretes.

Enzo Fernández, del Chelsea, fue inicialista ante Ecuador con un papel apenas correcto, y es en ese sector donde Scaloni ha hecho énfasis en la semana con Giovani Lo Celso (Tottenham), con buena movilidad, juego interior y presencia en ataque.

Leandro Paredes (AS Roma) es otra de las alternativas basándose en el juego defensivo que propuso Canadá en la apertura de la Copa, en la victoria argentina 2-0 el 20 de junio en Atlanta.

- El momento de Lautaro -

Goleador de la Copa América con 4 anotaciones, Lautaro Martínez, pese a irse en blanco ante Ecuador, sabe que su titularidad no está en riesgo.

El capitán del Inter de Milán recuperó la alegría perdida en la Albiceleste al aceptar la suplencia por la irrupción de Julián Álvarez (Manchester City) desde el Mundial-2022 y ahora en Estados Unidos disfruta de un inmejorable momento, precedido por una notable temporada en la Serie A donde consiguió el 'scudetto'.

El ajedrez de Scaloni, también por la izquierda, involucra a Ángel Di María y Nicolás González. El de la Fiorentina fue titular ante Chile y Ecuador. El Fideo arrancó ante los canadienses y contra Perú, con la clasificación asegurada, fue el capitán ante el descanso de Messi.

El ida y vuelta de González por la banda, complementándose con Lo Celso o Fernández, sería el factor por el que el DT se inclinaría por encima de Di María, apostando a servir de tapón cuando Canadá inicie el juego ofensivo desde el fondo.

Cl/ol

LA NACION