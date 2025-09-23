Scheffler considera "extremadamente importante" el apoyo de Trump en la Ryder Cup

El golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, consideró este martes "extremadamente importante" la anunciada visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Ryder Cup, que se jugará de viernes a domingo cerca de Nueva York, para apoyar al equipo estadounidense frente al europeo.

"Han sido semanas difíciles para nuestro país con todo lo que ha pasado", explicó el golfista estadounidense, poco menos de dos semanas después del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, un drama que ha reavivado las profundas divisiones políticas estadounidenses.

"Tener a nuestro presidente aquí representando a los Estados Unidos de América, aunque sea para un torneo de golf, es extremadamente importante para nosotros y estamos encantados de estar en casa con nuestro público", añadió.

Trump tiene previsto asistir el viernes al primer día de la Ryder Cup, que se disputará en Farmingdale, cerca de Nueva York, pero aún no se conoce la hora exacta de su visita.

"Creo que todos los miembros de nuestro equipo estamos muy orgullosos de ser estadounidenses. La bandera significa mucho para nosotros. Estar aquí, en Nueva York, también es muy especial", sostuvo Scheffler.

Ganador del Procore Championship hace poco más de una semana y autor de una temporada impresionante con seis victorias, incluidos dos Majors, el número uno mundial reveló además que tiene una relación especial con el mandatario estadounidense.

"El presidente es bastante simpático. Le encanta el golf, le encanta apoyar a los golfistas. De vez en cuando me llama o me envía un mensaje de texto después de mis victorias", contó.

"Es una de esas personas que, cuando estás con él, transmite confianza a todos los que le rodean", apuntó. "No creo que tenga un plan concreto para hablar con nosotros como equipo, pero estoy seguro de que, si las cosas van bien, tendremos noticias suyas esta semana".

El capitán del equipo estadounidense, Keegan Bradley, se mostró "profundamente honrado" por la visita de Trump.

"Es algo realmente fenomenal cada vez que puedes estar cerca de un presidente en ejercicio, pero cuando representas a tu país en un lugar como Bethpage Black en Nueva York, tener al presidente allí para apoyarte es algo simplemente increíble", señaló.

