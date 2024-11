Se le incendió el auto y Stanley le regaló uno nuevo, por un insólito motivo

Un hecho inusual ocurrió en Estados Unidos cuando el auto de una mujer se incendió por completo en circunstancias que aún no han sido completamente esclarecidas, que resultó en la pérdida total de su vehículo. Sin embargo, lo que sorprendió a miles de usuarios en redes sociales fue que, a pesar de las intensas llamas que consumieron el automóvil, un vaso térmico de la reconocida marca Stanley sobrevivió.

La mujer, identificada en TikTok como Danie Marie Lettering, compartió un video en el que muestra los restos calcinados de su auto tras el incendio. En las imágenes, también exhibe su vaso térmico, el cual permaneció en el interior del vehículo durante las llamas. Lo más asombroso para los espectadores fue que el vaso quedó razonablemente a salvo.

Danie se mostró visiblemente impresionada por el estado del vaso térmico Stanley y lo compartió con sus seguidores y causó un gran impacto en la plataforma, de hecho el video tuvo millones de vistas.

La respuesta del CEO de Stanlye

Tras la viralización del video, el CEO de la compañía responsable del vaso térmico contactó a Danie a través de las redes sociales. En su mensaje, no solo le prometió enviarle la colección completa de productos de su marca, sino que además anunció que le regalarían un automóvil nuevo como reemplazo del que perdió en el incendio.

En los comentarios, cientos de usuarios han expresado su asombro y compartido sus opiniones sobre este insólito acontecimiento. “Stanley: Haremos lo que sea para demostrar la calidad de nuestros productos”, escribió René Hernández a modo jocoso. “Stanley y Nokia, separados al nacer”, comentó otro casi como meme.

“La mejor publicidad de Stanley que he visto en mi vida”, escribió Ale Cardenas en el posteo, al igual que Alex, quien reveló en los comentarios que “el otro día se me cayó mi Stanley y en vez de dañarse el termo se dañó el piso”. “Compré un Stanley a raíz de tu historia. Me encanta. Ojalá lo hubiera comprado hace mucho tiempo, sostuvo Donna Seymour. “¡Estoy tan feliz por ti! Parece que eres el tipo de persona que se merece esto”, finalizó una seguidora de la tiktoker, quien posee cientos de miles de seguidores en su cuenta.