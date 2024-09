"Sé que puedo darle la vuelta", dice Gauff sobre sus recientes decepciones

Tras caer este domingo en los octavos de final del US Open, la tenista estadounidense Coco Gauff lamentó los errores que desembocaron en su derrota ante Emma Navarro y se mostró confiada en recuperar el nivel tras sus recientes decepciones.

Gauff, que defendía el título en Nueva York, terminó el año sin alzar un título de Grand Slam y desde julio encadena tropiezos en los octavos de Wimbledon y las primeras rondas de los WTA 1000 de Toronto y Cincinnati.

Pregunta: ¿Con todo el esfuerzo que puso en intentar remontar, le queda algún remordimiento de este partido?

Respuesta: "Mentalmente y emocionalmente lo di todo. Por supuesto, hubo cuestiones de ejecución. Me hubiera gustaría sacar mejor. Si hubiera hecho eso, este partido habría sido otra historia. Pero Emma jugó muy bien".

P: ¿Qué reflexión hace sobre las diferencias entre la primera mitad de este año, con buenos resultados en el Abierto de Australia y Roland Garros, y este verano?

R: "No fue el verano que quería pero hay otras 70 jugadoras a quienes les hubieran encantado estos resultados. Mucha gente quiere llegar a unos octavos (de Grand Slam), a los Juegos Olímpicos, ser abanderada (de Estados Unidos). Es una cuestión de perspectiva. Obviamente, como yo aspiro a llegar a otro nivel, es decepcionante, pero no voy a machacarme y decir que estuvo muy mal. Sé que puedo darle la vuelta".

P: Otros jugadores mencionaron que sus niveles de energía eran menores este año por los Juegos Olímpicos. ¿Usted también lo sintió al llegar a Nueva York?

R: "No lo creo, pero es una pregunta difícil. Me sentí preparada, física y mentalmente, pero es cierto que en Toronto y Cincinnati fue un poco agotador mentalmente tener que cambiar de superficie. Una se acostumbra a un determinado tipo de año. Pero cuando llegué a este torneo no sentí ningún agotamiento, estaba realmente emocionada por jugar y hoy me sentí lista para salir a la cancha".

Gbv/gfe

LA NACION