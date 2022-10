Se quejó de un bebé que lloró en un vuelo eterno y los padres lo fulminaron: “Solteros antiniños en el avión”

escuchar

Viajar con niños puede ser complicado, sobre todo si hay que recorrer distancias largas. Esta premisa es válida no solo para los pequeños, sino también para sus padres y otros pasajeros, que a veces tienen muy corta la mecha de la tolerancia. Un tiktoker tenía la mirada descontrolada mientras grababa los gritos incesantes de un niño en un vuelo que aseguró duró “29 horas”. Tras subir el video para quejarse de la situación, los padres tomaron la red social e hicieron su réplica, pero también encontró defensores: “Debería haber más vuelos sin niños que con niños”; “No debería haber niños en vuelos de más de cuatro horas”, le dejaron.

Henry Beasley publicó el video en su cuenta @balubrigada y sumó millones de reproducciones, al igual que las respuestas de los padres furiosos que le hicieron recomendaciones para su próximo viaje. Bajo la descripción, “califica mi vuelo de 29 horas a Berlín”, él apostó por la ironía al ponerle puntaje a la actuación del pequeño que no dejó de gritar. Incluso le dio un diez en resistencia.

Ante la situación, la sección de comentarios se volvió un ring de batalla, en el que algunos padres se enfrentaron a los solteros “anti-niños” en el avión y el tiktoker fue ampliamente criticado.

Viajero comparte los gritos incesantes de un niño en su vuelo de 29 horas

“Una vez me pasó eso. La madre iba demasiado estresada también, así que traté de ayudarla y paseé a la niña por todo el avión y se durmió”; “Lo que me preguntó es cómo nunca se queda afónico y siempre puede chillar así 24/7 los 365 días”; “Eso es falta de consideración de parte de los padres, hay que llevarles algo para calmarlos así fuesen medicinas”.

Otros quisieron recalcar el detalle con el tiempo que presuntamente pasó en el avión: “¿Qué vuelo dura 29 horas? ¿A dónde fue? ¿A Marte?”; “No existen vuelos de 29 horas, el más largo es de 17 horas y son los que van Australia con conexiones”. Algunos más buscaron más detalles sobre él o la pequeña: “Eso no es un bebé debe tener entre 5 y 10 años”; “A mí me paso y le grité a una niña”.

Quienes peor se la pasan en el avión

No obstante, más allá de las reacciones, los padres quisieron también poner otros puntos sobre la mesa para condimentar la situación. En clips en el que aparecía primero el tiktoker, dieron su opinión: “Apesta cuando un bebé grita en el avión, pero no hay nadie más miserable que el padre de ese niño, porque ellos tienen tanta ansiedad y estrés que no logran calmar a su bebé”, dijo una.

Mujer pide tolerancia para los niños en los vuelos luego de que un video se viralizó

Otra tiktoker que publica contenido sobre la crianza de su hija visibilizó que “hay niños que también necesitan tomar vuelos” y aseguró que el problema era de las personas intolerantes, por lo que les recomendó “quedarse en casa” si no quieren pasar por incidentes así.

Viajero critica los vuelos con niños y desata las reacciones en la comunidad virtual

Una sugerencia para disfrutar de los vuelos sin niños

En la sección de comentarios, una persona lanzó una sugerencia para quienes deseen tomar vuelos sin pequeños, ya que hubo usuarios que aseguraron que pagarían más si les garantizaran que solo viajarían adultos. “Por favor, paguen un extra por vuelos sin niños. Hagan que los vuelos con niños sean más baratos y solo permitan a los padres con niños para que todos podamos ayudarnos mutuamente”, escribió.

Al respecto, el medio Insider retomó una iniciativa de JetBlue, que ofrecía a los pasajeros un 25% de descuento en su billete de avión cada vez que escucharan llorar a un niño.

