Se volvió viral por recolectar basura en tacones en EE.UU., pero consiguió el permiso de trabajo y ahora es su propio jefe

Las redes sociales pueden cambiar una vida. Ese es el caso de Carlos Alvarado, un inmigrante de El Salvador, que dejó su país en busca de un futuro mejor. Llegó a Houston, Texas, sin nada y comenzó a trabajar como recolector de residuos. Luego, se hizo viral por un detalle particular: juntaba las bolsas de basura y corría detrás del camión en tacones.

El impacto de sus videos en las redes fue tan grande que se volvió una “celebridad” en TikTok, acumulando miles de seguidores. Ahora, doce años después, consiguió el permiso de trabajo y cumplió un sueño: ser dueño de un food truck, vender comida de su país y ser su propio jefe

Carlos Alvarado se hizo viral en redes sociales por trabajar como recolector de residuos en tacones Instagram: @primerimpacto

Una historia de sacrificio y superación

Como la de muchos inmigrantes, la historia de Alvarado, de 44 años, no fue fácil. Según contó en una entrevista al diario El Salvador, país de donde es oriundo, llegó a Estados Unidos en 2012. Se instaló en Houston, donde no conocía a nadie, en busca de un porvenir mejor. Sus ganas de progresar y su esfuerzo le abrieron las puertas de una empresa de recolección de residuos, que le dio trabajo. Como no tenía zapatillas, Carlos -o @jusepi503 como se lo conoce en TikTok- tuvo que improvisar: encontró una caja con tacones en la empresa y se los puso para trabajar.

“Recojo basura en tacones, porque no tenía zapatos cuando llegué, porque llegué sin nada. Cuando llegué a la compañía (de recolección de residuos) traía puestas unas yinas (unas sandalias de goma) que me compré en El Salvador y había una caja en la que solo quedaban unos tacones y dije que me los ponía. Lo único que necesitaba era ganar un poquito de dinero, para sobrevivir en este país. Me quedé trabajando en tacones todo el día y hasta el día de hoy trabajo en tacones”, contó Alvarado en la nota que le concedió al medio de su país en 2021.

Su celebridad en las redes

Su inusual calzado de trabajo hizo que ganara popularidad en las redes sociales, donde distintos usuarios subían videos de Carlos juntando la basura en tacos altos. Luego, él supo aprovechar las redes sociales y se creó una cuenta de TikTok donde acumula miles de seguidores.

La cuenta de TikTok de Carlos Alvarado tiene miles de seguidores TikTok: @jusepi503

Su perfil creció tanto y sus videos se viralizaron, hasta que se volvió prácticamente una celebridad de las redes sociales. Su historia captó la atención del programa de tv Primer Impacto (Univisión), que lo entrevistó cuando quedó desempleado. “Mi vida ha cambiado mucho después de haber trabajado durante 10 años de recolector de basura. Aproximadamente, hace un año y medio perdí mi trabajo”, contó Alvarado en ese momento.

Carlos Alvarado recogía residuos en tacones, en Houston Instagram: Instagram: @primerimpacto

Un sueño cumplido y una nueva ocupación

La suerte hizo que aquella nota fuera vista por una abogada especializada en inmigración que se contactó con él. “Me dijo: ‘vamos a luchar hasta el último momento para poder arreglarte los documentos en este país porque eres una persona que se lo merece; una persona que ha venido a trabajar a este país’”, relató Jusepi a People.

La situación de Carlos cambió radicalmente. Tiene un permiso de trabajo, licencia, conducir y se encuentra a la espera de su residencia legal. Pero eso no es todo. Ahora es su propio jefe: es dueño de un Food Truck donde venderá pupusas -- unas tortillas de maíz o arroz, rellenas de chicharrones o queso, típicas de El Salvador-- y comida mexicana.

